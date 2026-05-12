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Primeiras seleções convidadas para a Copa do Mundo de 2022

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Primeiras seleções convidadas para a Copa do Mundo de 2022
Copa Do MundoBósnia E HerzegovinaSuécia
📆5/12/2026 4:41 AM
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A Bósnia e Herzegovina, a Suécia e o Brasil são as primeiras seleções a anunciar oficialmente nomes convocados para a Copa do Mundo de 2022.

Embora tenha sido a última seleção a se classificar para a Copa do Mundo, a Bósnia e Herzegovina decidiu acelerar a preparação e se tornou a primeira a apresentar oficialmente os nomes convocados para o Mundial, nesta segunda-feira.

Houve expectativa de que outros países anunciarem suas seleções logo depois da Bósnia e Herzegovina, mas a Suécia foi a primeira a divulgar os seus escolhidos. Todos os países da disputa têm até o início de junho para enviar os 26 atletas que disputarão o Mundial à Fifa. No dia 2 de junho, a entidade divulgará lista com todos os convocados das 48 seleções que disputarão o torneio. O Brasil já tem data definida: 18 de maio.

No entanto, nesta segunda-feira, já lançou uma pré-lista — em que o nome de Estêvão não estava presente. O mesmo protocolo foi seguido pela Argentina, divulgando 55 nomes pré-selecionados para então decidir os 26 certos. Confira abaixo as seleções com data marcada para a divulgação da lista dos jogadores que irão ao Mundial. A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Estados Unidos, México e Canadá.

O jogo de abertura está marcado para o dia 11 de junho

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Copa Do Mundo Bósnia E Herzegovina Suécia Brasil Nomes Convocados 2022

 

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