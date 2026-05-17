Primeiras cenas de 'Quem Ama Cuida' revelam grande enchente em São Paulo

A novela 'Quem Ama Cuida' da Globo estreia nesta segunda-feira (18) e já promete um início emocionante. As primeiras cenas mostram uma grande enchente em São Paulo, que afeta a vida de Adriana (Leticia Colin) de forma irreversível.

As primeiras cenas de ' Quem Ama Cuida ', próxima novela das nove da Globo , que estreia nesta segunda-feira (18), já mergulham o público em um cenário impactante: uma grande enchente atinge São Paulo e transforma para sempre a vida de Adriana ( Leticia Colin ).

Em um único dia, a protagonista perde o emprego e vê a casa e o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), sendo levados pela força da água. O episódio extremo dá o pontapé inicial da trama e define o tom dramático da história assinada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quem Ama Cuida Globo Novela Enchente Adriana Carlos Leticia Colin Jesuíta Barbosa Walcyr Carrasco Claudia Souto Amora Mautner Efeitos Especiais Efeitos Visuais Digitais Panéis De LED São Paulo Rio De Janeiro Estúdios Globo Parque Radical De Deodoro Lago Artificial Casas Cenográficas Efeitos Práticos Cenas Virtuais Realismo Segurança Planejamento Técnica Emoção Tony Ramos Isabela Garcia Jesuíta Barbosa João Victor Gonçalves Maurício Quaresma Isabel Ribeiro Efeitos Especiais (FX) Mangueiras De Alta Pressão Geradores De Onda Tambores De Ar Comprimido Elementos Flutuantes Veículos Maquinados Destroços Cenográficos Efeitos Visuais Digitais (VFX) Areas Da Cidade Digitalmente Ampliadas Partículas E Volume De Chuva Movimentação Da Água Integração De Elementos Virtuais Como Prédios Atmosfera E Textura Urbana Ao Material Captado No

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vingança move mocinha de Leticia Colin em Quem Ama Cuida: “Vamos falar de justiça”Atriz interpreta Adriana, mocinha condenada injustamente por crime, na novela das 9 da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Read more »

Novela 'Quem Ama Cuida' apresenta Pietro Antonelli como Felipe, filho de FábiaA novela 'Quem Ama Cuida' estreia na próxima segunda-feira e promete apresentar novos colírios ao público. Pietro Antonelli, filho dos atores Murilo Benício e Giovanna Antonelli, fará sua estreia na TV como Felipe, filho de Fábia, personagem de Flávia Alessandra e enteado de Ulisses, vivido por Alexandre Borges.

Read more »

Allan Souza Lima volta às novelas em ‘Quem ama cuida’ com personagem controversoNa nova novela das nove da Globo, o ator terá ligação com o criminalista vivido por Dan Stulbach

Read more »

Pietro Antonelli fala sobre estreia no horário nobre em 'Quem Ama Cuida': 'Muito feliz' | TelevisãoFilho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli, ator conta detalhes dos testes para trama, enredo do personagem e incentivo dos pais

Read more »