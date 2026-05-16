Primeira gravação dos Beatles encontrada após quase sete décadas

Em 2018, o filho de Geoff Emerick descobriu um cassette do primeiro registro dos Beatles sob sua guarda. Após o falecimento de Emerick, uma batalha judicial emergiu por escrutínio sobre a propriedade e a validade da fita, razão pela qual tem 7 décadas

John Lennon , Paul McCartney, George Harrison e o baterista Pete Best registraram quatro faixas naquele dia, incluindo "Bésame Mucho", "Love Me Do", "PS, I Love You" e "Ask Me Why".

A fita magnética foi entregue ao produtor musical George Martin na sede da EMI, na Manchester Square. Ele entrou no lugar do antigo baterista e o grupo conheceu o sucesso graças ao quarteto mundialmente conhecido. A fita, que é a primeira gravação conhecida até agora dos artistas, causou uma batalha judicial após o filho de Geoff Emerick, Martin Emerick, encontrar o material após o falecimento do pai, em 2018.

Seus herdeiros trataram o material como um "artefato das primeiras gravações dos Beatles". A Universal Music, que havia adquirido a EMI em 2012, descobriu a existência da fita e entrou em contato para exigí-la. Em seus próprios documentos judiciais, a gravadora afirmou que a empresa foi informada da existência da gravação quando ela foi encontrada online apenas algumas semanas após a morte de Emerick. A empresa entrou em contato e "exigiu sua devolução"..

Tribunal de sucessõesA evidência do caso revela que o engenheiro de áudio não estava presente nas gravações da fita. No entanto, os herdeiros afirmam que Emerick tinha a intenção de resgatar a demo quando a EMI havia legalmente abandonado a propriedade dos artefatos para descartar no lixo. Com isso, o espólio afirma que as fitas não existiam se não fosse por Emerick.

Eles também argumentam que o prazo para a ação expirou seis anos após a demo ter saído do estúdio. Já a Universal Music diz que o material não foi abandonado, apenas não estava mais à frente do desenvolvimento e que não deveriam ter retirado. "aportem"





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