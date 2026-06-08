Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Previsão para Manaus entre 8 e 14 de junho de 2026

Meteorologia News

Previsão para Manaus entre 8 e 14 de junho de 2026
ChuvaPrevisãoManaus
📆6/8/2026 1:18 PM
📰CNNBrasil
199 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 97%

A previsão para Manaus entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho de 2026, indica chuva para todos os dias do período.

A previsão para Manaus entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho de 2026 , indica chuva para todos os dias do período. A temperatura mínima fica entre 23°C e 24°C, e a máxima entre 29°C e 31°C. A umidade do ar oscila entre 60% e 86%, e os ventos permanecem fracos ao longo de toda a semana.

Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica fica em torno de 24°C pela manhã, sobe para 31°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e se estabiliza em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 13,57 mm. A umidade do ar estará em 86%, e os ventos sopram a 1,93 m/s.

O índice ultravioleta chega a 9,8, classificado como muito alto. Na terça-feira, o dia será novamente de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica fica em 25°C pela manhã, cai para 26°C durante o dia, sobe para 30°C à tarde e se mantém em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,77 mm.

A umidade do ar estará em 82%, e os ventos sopram a 2,56 m/s. O índice ultravioleta atinge 10,68, classificado como muito alto. Na quarta-feira, o dia começa com céu parcialmente nublado até o fim da manhã, com transição para chuva moderada no período da tarde. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica é de 24°C pela manhã, sobe para 31°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e fica em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 10,06 mm. A umidade do ar estará em 84%, e os ventos sopram a 1,90 m/s. O índice ultravioleta chega a 10,71, classificado como muito alto.

Na quinta-feira, a previsão é de chuva moderada ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 33°C durante o dia, recua para 31°C à tarde e se estabiliza em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,98 mm.

A umidade do ar estará em 67%, e os ventos sopram a 1,94 m/s. O índice ultravioleta é de 10,41, classificado como muito alto. Na sexta-feira, a previsão é de chuva fraca durante o dia. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 33°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e se mantém em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 7,23 mm. A umidade do ar estará em 68%, e os ventos sopram a 2,07 m/s. O índice ultravioleta cai para 1,71, classificado como baixo.

No sábado, a previsão é de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 32°C durante o dia, chega a 34°C à tarde e se estabiliza em 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 6,12 mm.

A umidade do ar estará em 76%, e os ventos sopram a 2,71 m/s. O índice ultravioleta é de 2,0, classificado como baixo. No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima.

A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 34°C durante o dia, atinge 35°C à tarde e recua para 27°C à noite. A probabilidade de chuva é de 60%, com volume estimado de 1,68 mm. A umidade do ar estará em 60%, e os ventos sopram a 2,57 m/s. O índice ultravioleta é de 2,0, classificado como baixo.

A semana em Manaus será marcada por chuva em todos os dias do período. Entre segunda e quinta-feira, os volumes mais expressivos são esperados, com destaque para segunda-feira, 8, que deve registrar o maior acumulado, com 13,57 mm, seguida de quinta-feira, 11, com 11,98 mm, e quarta-feira, 10, com 10,06 mm. A partir de sexta-feira, 12, os volumes diminuem e as chuvas passam a ser classificadas como fracas.

No domingo, 14, a probabilidade de precipitação recua para 60%, sendo o único dia da semana sem certeza de chuva. Os índices ultravioleta permanecem muito altos de segunda a quinta-feira, exigindo proteção solar, e caem para níveis baixos no fim de semana

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Chuva Previsão Manaus Junho De 2026

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Público do Brasil supera Flamengo e fecha com recorde no Maracanã em 2026Público do Brasil supera Flamengo e fecha com recorde no Maracanã em 2026Jogos que estão no Top-5 chegaram a ter seis mil visitas por minuto na plataforma responsável pela venda de ingressos
Read more »

Seleção do Irã se baseará em Tijuana para Copa de 2026 devido a tensões com EUASeleção do Irã se baseará em Tijuana para Copa de 2026 devido a tensões com EUAA seleção iraniana de futebol transferiu sua base de preparação de Tucson para Tijuana, no México, por causa das dificuldades na obtenção de vistos e das tensões entre Teerã e Washington. Os jogadores entrarão nos EUA apenas no dia das partidas e deverão sair no mesmo dia, viajando a partir da concentração em Tijuana. O embaixador iraniano no México confirmou que 15 integrantes da delegação ainda não receberam autorização para entrar nos Estados Unidos.
Read more »

Zagueiro Leonardo Balerdi, da Argentina, é cortado da Copa do Mundo 2026Zagueiro Leonardo Balerdi, da Argentina, é cortado da Copa do Mundo 2026Jogador sofreu uma lesão muscular quando treinava no Texas
Read more »

EA FC 26 aponta Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026; saiba maisEA FC 26 aponta Espanha campeã da Copa do Mundo de 2026; saiba maisSimulação da Electronic Arts repete tradição de antecipar o vencedor do Mundial e projeta segundo título espanhol; desenvolvedora acertou os campeões das últimas quatro edições
Read more »



Render Time: 2026-06-08 16:34:24