Previsão para Manaus entre 8 e 14 de junho de 2026

A previsão para Manaus entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho de 2026, indica chuva para todos os dias do período.

A previsão para Manaus entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho de 2026 , indica chuva para todos os dias do período. A temperatura mínima fica entre 23°C e 24°C, e a máxima entre 29°C e 31°C. A umidade do ar oscila entre 60% e 86%, e os ventos permanecem fracos ao longo de toda a semana.

Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 23°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica fica em torno de 24°C pela manhã, sobe para 31°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e se estabiliza em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 13,57 mm. A umidade do ar estará em 86%, e os ventos sopram a 1,93 m/s.

O índice ultravioleta chega a 9,8, classificado como muito alto. Na terça-feira, o dia será novamente de céu parcialmente nublado com chuva moderada, com temperaturas variando entre 24°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica fica em 25°C pela manhã, cai para 26°C durante o dia, sobe para 30°C à tarde e se mantém em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,77 mm.

A umidade do ar estará em 82%, e os ventos sopram a 2,56 m/s. O índice ultravioleta atinge 10,68, classificado como muito alto. Na quarta-feira, o dia começa com céu parcialmente nublado até o fim da manhã, com transição para chuva moderada no período da tarde. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica é de 24°C pela manhã, sobe para 31°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e fica em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 10,06 mm. A umidade do ar estará em 84%, e os ventos sopram a 1,90 m/s. O índice ultravioleta chega a 10,71, classificado como muito alto.

Na quinta-feira, a previsão é de chuva moderada ao longo do dia. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 33°C durante o dia, recua para 31°C à tarde e se estabiliza em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 11,98 mm.

A umidade do ar estará em 67%, e os ventos sopram a 1,94 m/s. O índice ultravioleta é de 10,41, classificado como muito alto. Na sexta-feira, a previsão é de chuva fraca durante o dia. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima.

A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 33°C durante o dia, recua para 30°C à tarde e se mantém em 25°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 7,23 mm. A umidade do ar estará em 68%, e os ventos sopram a 2,07 m/s. O índice ultravioleta cai para 1,71, classificado como baixo.

No sábado, a previsão é de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 32°C durante o dia, chega a 34°C à tarde e se estabiliza em 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 6,12 mm.

A umidade do ar estará em 76%, e os ventos sopram a 2,71 m/s. O índice ultravioleta é de 2,0, classificado como baixo. No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 31°C de máxima.

A sensação térmica fica em 24°C pela manhã, sobe para 34°C durante o dia, atinge 35°C à tarde e recua para 27°C à noite. A probabilidade de chuva é de 60%, com volume estimado de 1,68 mm. A umidade do ar estará em 60%, e os ventos sopram a 2,57 m/s. O índice ultravioleta é de 2,0, classificado como baixo.

A semana em Manaus será marcada por chuva em todos os dias do período. Entre segunda e quinta-feira, os volumes mais expressivos são esperados, com destaque para segunda-feira, 8, que deve registrar o maior acumulado, com 13,57 mm, seguida de quinta-feira, 11, com 11,98 mm, e quarta-feira, 10, com 10,06 mm. A partir de sexta-feira, 12, os volumes diminuem e as chuvas passam a ser classificadas como fracas.

No domingo, 14, a probabilidade de precipitação recua para 60%, sendo o único dia da semana sem certeza de chuva. Os índices ultravioleta permanecem muito altos de segunda a quinta-feira, exigindo proteção solar, e caem para níveis baixos no fim de semana





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Chuva Previsão Manaus Junho De 2026

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