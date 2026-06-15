Previsão do tempo: Teresina terá semana quente com chuva fraca e índice UV alto

Previsão detalhada para Teresina entre 15 e 21 de janeiro: temperaturas entre 22°C e 37°C, chuva fraca na quarta, sexta e sábado, umidade baixa e índice UV elevado até quinta-feira.

A semana em Teresina , de segunda-feira (15) a domingo (21), será caracterizada por céu parcialmente nublado e alternância entre períodos de sol e episódios de chuva fraca , previstos para quarta, sexta e sábado.

As temperaturas oscilam entre mínimas de 22°C e máximas que podem chegar a 37°C, com sensação térmica acompanhando a variação diária. O índice ultravioleta permanece elevado na maior parte da semana, exigindo cuidados especiais durante a exposição ao sol, enquanto a umidade relativa do ar se mantém baixa, variando entre 33% e 41%.

A previsão indica três dias com ocorrência de precipitação: quarta-feira (17), sexta-feira (19) e sábado (20), sendo que nos dois primeiros a probabilidade chega a 100% com volumes estimados em torno de 2,7 a 2,85 mm, e no sábado a chance de chuva é de 82% com acumulado de 1,11 mm. Nos demais dias - segunda, quinta e domingo - o tempo será predominantemente seco, com céu pouco nublado e sol.

Os ventos sopram de forma moderada ao longo da semana, com maior intensidade na sexta-feira, atingindo 3,17 m/s. O índice UV se mantém alto ou muito alto até quinta-feira, recuando para níveis moderados no fim de semana, acompanhando a maior presença de nuvens e chuva.

Essa variação climática reflete a transição entre sistemas de alta pressão e a aproximação de áreas de instabilidade,trazendo uma semana típica do período menos chuvoso na região, porém com momentos de umidade mais elevada durante os eventos de precipitação. É recomendável o uso de protetor solar e hidratação devido aos índices UV elevados, além de atenção à baixa umidade que pode causar desconforto respiratório e ressecamento da pele





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