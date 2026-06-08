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Previsão do Tempo: Teresina terá semana chuvosa até sexta e fim de semana ensolarado

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Previsão do Tempo: Teresina terá semana chuvosa até sexta e fim de semana ensolarado
Previsão Do TempoTeresinaChuva
📆6/8/2026 1:40 PM
📰CNNBrasil
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A semana em Teresina terá chuvas distribuidas, com maior volume na terça-feira e sexta-feira, e temperaturas entre 22°C e 37°C. Índices UV variam de alto a moderado no fim de semana.

A previsão do tempo para Teresina nesta semana, de segunda-feira, 8, a domingo, 14 de junho, indica um período com predomínio de céu parcialmente nublado e precipitações distribuídas em cinco dos sete dias.

As temperaturas mínimas ficam em torno de 22°C, enquanto as máximas podem chegar a 37°C, configurando um ambiente quente ao longo dos dias. Os índices ultravioletas se mantêm elevados, predominantemente na categoria muito alta, exigindo cuidados com a exposição solar. Os ventos sopram fracos, com velocidades entre 2 e 4 metros por segundo, sem grandes alterações. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 56%, acompanhando as condições de chuva.

A semana inicia com possibilidade de precipitação leve na segunda-feira, intensificando-se na terça-feira com chuva moderada e alta probabilidade de 92%, sendo o dia com maior volume acumulado, 1,94 mm. Na quarta-feira, a chance de chuva ainda é alta, 86%, porém com volume menor, 0,32 mm. Quinta-feira apresenta apenas 20% de probabilidade de chuva fraca, com 0,14 mm, e a umidade do ar diminui para 39%.

A sexta-feira, 12, se destaca com certeza de precipitação e volume expressivo de 1,91 mm. A partir de sábado, o padrão muda: o céu fica com nuvens dispersas e não há previsão de chuva, permanecendo assim no domingo. Nesses dois dias, o índice UV cai para moderado, entre 4,0 e 4,0, oferecendo condições mais amenas para atividades externas. Em resumo, a primeira metade da semana será chuvosa, principalmente terça e sexta, enquanto o final será mais estável e ensolarado.

A sensação térmica acompanha as temperaturas, atingindo picos de até 37°C na tarde de quinta e domingo. A elaboração deste conteúdo contou com suporte de inteligência artificial, mas as informações foram apuradas e validadas por jornalistas da CNN Brasil

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Previsão Do Tempo Teresina Chuva Temperatura Índice Ultravioleta

 

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