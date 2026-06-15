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Previsão do tempo: semana em Belo Horizonte começa chuvosa e termina com calor e sol

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Previsão do tempo: semana em Belo Horizonte começa chuvosa e termina com calor e sol
Previsão Do TempoBelo HorizonteChuva
📆6/15/2026 1:32 PM
📰CNNBrasil
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A capital mineira terá variações climáticas nos próximos sete dias, com chuva forte no início e tempo seco e quente no final de semana. Confira a previsão detalhada.

A previsão do tempo para Belo Horizonte na semana de segunda-feira, 15, a domingo, 21, indica variações significativas nas condições climáticas. O período se inicia com tempo chuvoso e céu parcialmente nublado nos primeiros dias, seguido por uma gradual abertura do céu a partir de quarta-feira.

As temperaturas oscilam entre mínimas de 13°C e máximas de 29°C ao longo dos sete dias. Na segunda-feira, o dia começa com céu parcialmente nublado pela manhã e evolui para chuva moderada à tarde, com temperaturas entre 17°C e 24°C. A probabilidade de precipitação é de 100%, com volume estimado de 3,55 mm. A umidade relativa do ar fica em 51% e os ventos sopram a 3,2 m/s. O índice ultravioleta atinge 5,68.

Na terça-feira, mantém-se o céu parcialmente nublado com chuva fraca, temperaturas entre 16°C e 26°C, sensação térmica variando de 17°C pela manhã a 22°C à noite. A chance de chuva permanece em 100%, agora com volume de 4,1 mm. A umidade sobe para 58% e os ventos alcançam 3,08 m/s, com índice UV de 7,11. Na quarta-feira, o céu permanece encoberto, mas com períodos de abertura; a probabilidade de chuva cai para 47%, sem volume estimado definido.

As temperaturas vão de 15°C a 26°C, com sensação térmica entre 16°C pela manhã e 23°C à noite. A umidade fica em 54% e os ventos, a 3,26 m/s. O índice ultravioleta é de 7,12. Quinta-feira marca a mudança definitiva no padrão: céu com nuvens esparsas, sem previsão de chuva, e a temperatura mais baixa da semana, com mínima de 13°C e máxima de 22°C. A sensação térmica varia entre 13°C pela manhã e 17°C à tarde.

A umidade está em 57% e os ventos são os mais intensos do período, atingindo 4,61 m/s. O índice UV recua para 6,6. Na sexta-feira, o dia tem nuvens parciais pela manhã e céu limpo à tarde, sem chuva. As temperaturas ficam entre 14°C e 24°C, com sensação térmica entre 14°C e 18°C. A umidade é de 51% e os ventos sopram a 3,53 m/s.

O índice ultravioleta diminui significativamente para 2,74. No sábado, céu encoberto com períodos de sol, sem chuva; as temperaturas variam de 14°C a 27°C, com sensação térmica entre 14°C e 26°C. A umidade cai para 44%, a menor da semana, e os ventos são os mais fracos, a 1,63 m/s. O índice UV se mantém em 3,0.

O domingo encerra a semana com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva fraca, com probabilidade de 41% e volume estimado de apenas 0,45 mm. As temperaturas sobem, atingindo máxima de 29°C e mínima de 17°C, a maior amplitude térmica do período. A sensação térmica chega a 29°C durante o dia e a umidade fica em 40%. Os ventos sopram a 2,33 m/s e o índice UV permanece em 3,0.

Portanto, a semana começa chuvosa, com acumulado significativo nas duas primeiras datas, e depois migra para um período mais seco e ensolarado, especialmente de quinta a sábado, com temperaturas amenas no meio da semana e aquecimento no final. As condições são favoráveis para atividades ao ar livre, principalmente entre quinta e sábado, quando não há chuva e a umidade é mais baixa.

Esta análise é gerada com base em dados apurados e checados por jornalistas, com apoio de inteligência artificial da CNN Brasil

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