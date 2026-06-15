Previsão do tempo: semana chuvosa em Aracaju com temperaturas entre 22°C e 29°C

A capital sergipana terá dias de chuva todos os dias, com acumulados que podem ultrapassar 10 mm na sexta e no sábado. Índices UV ficam altos no início da semana e ventos ganham força na sexta-feira.

A previsão do tempo para Aracaju , entre os dias 15 e 21 de agosto, indica uma semana chuvosa com variações na intensidade. O período será marcado por precipitações diárias, que irão de leves a moderadas, com os maiores acumulados previstos para a sexta-feira e o sábado.

As temperaturas se manterão estáveis, com mínimas variando entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 29°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 62% e 70%, enquanto os ventos soprarão de forma moderada, com velocidades entre 3,82 m/s e 5,82 m/s. Um ponto de atenção é o índice ultravioleta, que se manterá elevado, especialmente no início da semana, exigindo cuidados com a proteção solar. Na segunda-feira, o dia terá céu parcialmente nublado e chuva fraca.

A temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 28°C, com sensação térmica podendo chegar a 30°C. A probabilidade de chuva é de 72%, com volume estimado de 0,42 mm. A umidade do ar fica em 65%, os ventos sopram a 4,26 m/s e o índice UV atinge 7,87. Na terça-feira, o padrão se repete com céu parcialmente nublado, mas com chuva moderada.

As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, com sensação térmica de até 30°C. A probabilidade de precipitação sobe para 100%, com um acumulado significativo de 7,84 mm. A umidade do ar permanece em 65%, os ventos aumentam levemente para 4,86 m/s e o índice UV atinge o pico da semana, 9,02, considerado extremo e exigindo máxima proteção. Na quarta-feira, retorna a chuva fraca sob céu parcialmente nublado.

As temperaturas ficam entre 23°C e 28°C, com sensação térmica de até 31°C. A chance de chuva é de 62%, com volume baixo de 0,76 mm. A umidade diminui para 63%, os ventos sopram a 4,55 m/s e o índice UV continua alto, em 8,87. Na quinta-feira, o céu fica parcialmente nublado até a manhã, com chuva fraca prevista para o restante do dia.

As temperaturas variam entre 24°C e 28°C, com sensação térmica de até 30°C. A probabilidade de chuva volta a 100%, com um acumulado de 5,77 mm. A umidade do ar atinge o maior nível da semana, 70%, os ventos sopram a 4,49 m/s e o índice UV é de 8,77. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva moderada.

As temperaturas ficam entre 24°C e 28°C, com sensação térmica de até 30°C. A probabilidade de chuva permanece em 100%, com o maior volume estimado da semana: 10,78 mm. Os ventos serão os mais intensos do período, alcançando 5,82 m/s. A umidade do ar fica em 64% e o índice UV cai consideravelmente para 4,83. No sábado, a chuva moderada continua.

As temperaturas variam entre 22°C (a mínima mais baixa da semana) e 28°C. A sensação térmica chega a 29°C. A probabilidade de precipitação é de 100%, com volume de 10,44 mm. A umidade fica em 65%, os ventos sopram a 4,47 m/s e o índice UV é de 5,0. No domingo, a previsão mostra chuva fraca com abertura de sol ao longo do dia.

As temperaturas ficam entre 23°C e 28°C, com sensação térmica de até 30°C. A probabilidade de chuva é de 99%, com volume de 7,35 mm. A umidade do ar atinge o menor índice da semana, 62%, os ventos sopram a 3,82 m/s e o índice UV se mantém em 5,0. Ao longo da semana, não há um único dia sem previsão de chuva.

Os menores índices de probabilidade e volume ocorrem na segunda e na quarta-feira, enquanto a quinta-feira se destaca pela maior umidade. O índice UV fica elevado, principalmente de segunda a quinta-feira, com pico na terça-feira, o que requer atenção à proteção solar. A sexta-feira e o sábado apresentam os maiores volumes acumulados e, no sábado, a temperatura mínima será a mais baixa do período.

A CNN Brasil destaca que os textos gerados por inteligência artificial são baseados em informações apuradas e checadas por jornalistas, garantindo credibilidade na divulgação da previsão do tempo





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