Previsão do Tempo: São Paulo terá semana com três fases climáticas distintas, incluindo calor e chuvas intensas

A capital paulista enfrenta uma semana de instabilidade, com início chuvoso e úmido, dias secos e ensolarados no meio da semana e retorno das precipitações no fim de semana. Confira os detalhes da previsão para os próximos sete dias, incluindo temperaturas, umidade, ventos e índice ultravioleta.
A cidade de São Paulo terá uma semana caracterizada por significativa instabilidade climática, com transições entre períodos chuvosos e dias de céu aberto e ar mais seco, conforme prognóstico detalhado para o período de segunda-feira (15) a domingo (21).
A análise diária revela um padrão climático que se divide em três fases distintas, iniciando com chuvas moderadas e umidade relativa do ar muito alta, seguida por uma janela de tempo estável e ensolarado, e finalizando com o retorno das precipitações no fim de semana. Essas variações impactarão não apenas as condições de conforto térmico, mas também a necessidade de atenção à exposição solar nos dias de índice ultravioleta moderado e a preparação para alagamentos e áreas de risco durante os dias de chuva intensities.
O primeiro dia útil da semana, segunda-feira, apresenta tempo chuvoso com probabilidade de precipitação de 100% e volume estimado de 7,57 milímetros. As temperaturas oscilam entre uma mínima de 17°C e máxima de 20°C, com sensação térmica acompanhando essas faixas. Destaca-se a umidade do ar extremamente elevada, atingindo 95%, o que contribui para a sensação de ar abafado. Os ventos sopram de forma branda a 3,67 m/s e o índice ultravioleta permanece baixo, em 0,57, devido à cobertura de nuvens.
Já na terça-feira, embora o céu continue parcialmente nublado, a chance de chuva fraca diminui consideravelmente para 32%, com acumulado de apenas 0,42 mm. A variação térmica é similar, entre 15°C e 20°C, com sensação térmica chegando a 21°C durante o dia. A umidade se mantém alta, em 90%, e os ventos seguem leves. o índice UV sobe levemente, mas ainda se mantém baixo. A partir de quarta-feira, inicia-se um período de estabilidade.
O céu fica completamente aberto e não há previsão de chuva. As temperaturas máximas gradualmente aumentam, atingindo 25°C na sexta-feira, com mínimas mais baixas, entre 12°C e 13°C, proporcionando noites mais amenas. A umidade do ar recua acentuadamente, ficando em torno de 51% a 54%, conferindo maior conforto. O índice ultravioleta sobe para níveis moderados, registrando 5,35 na quarta e 5,95 na quinta-feira, o que exige o uso de proteção solar para quem se expõe ao sol por longos períodos.
Na sexta-feira, apesar do céu ficar parcialmente nublado, não chove. O dia será o mais quente da semana, com máxima de 25°C, e os ventos ganham força, atingindo 5,49 m/s, os mais intensos do período. O fim de semana marca o retorno das instabilidades. No sábado, a chuva volta com força, com probabilidade de 100% e volume de 5,22 mm, descrita como moderada ao longo do dia.
As temperaturas variam entre 18°C e 25°C, com umidade em 57% e ventos fortes a 6,4 m/s. O índice UV cai para 2,0. No domingo, a precipitação persiste, mas de forma mais fraca, com 100% de probabilidade e 5,07 mm. A máxima fica em 24°C e a umidade sobe para 72%, enquanto os ventos amanecem, ficando em 2,9 m/s.
Essa alternância entre fases ressalta a naturezamutável do clima paulistano nesta semana, exigindo adaptação no planejamento de atividades ao ar livre, transporte e cuidados com a saúde, especialmente para populações vulneráveis a mudanças bruscas de temperatura e alta umidade. O conteúdo é gerado por Inteligência Artificial da CNN Brasil, com base em dados apurados e checados por jornalistas, garantindo confiabilidade na informação
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