Previsão do tempo: São Paulo terá semana amena e estável em junho de 2026

A capital paulista terá temperaturas entre 11°C e 23°C, com céu variando de parcialmente nublado a ensolarado. Apenas a quinta-feira apresenta pequena chance de chuva leve.

São Paulo terá uma semana de céu predominantemente estável, com variações entre parcialmente nublado e poucas nuvens, e temperaturas amenas entre os dias 1º e 7 de junho de 2026.

As mínimas ficam em torno de 11°C e as máximas não devem ultrapassar os 23°C. A única possibilidade de chuva está prevista para a quinta-feira, dia 4, com probabilidade de 20% e volume estimado de 0,14 mm. Os ventos serão moderados ao longo de toda a semana, e a umidade do ar deve variar entre 38% e 62%. Na segunda-feira, o dia será de céu com poucas nuvens e períodos de sol.

As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 22°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 14°C pela manhã, 20°C durante o dia e 16°C à tarde. A umidade do ar estará em 58%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 5,56 m/s, e o índice ultravioleta é moderado, com valor de 5,33. Na terça-feira, o céu ficará parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 20°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 13°C pela manhã, 19°C durante o dia e 16°C à tarde.

A umidade do ar estará em 53%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 5,97 m/s, e o índice ultravioleta é moderado, com valor de 5,29. Na quarta-feira, o dia será de céu nublado.

As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 20°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 14°C pela manhã, 18°C durante o dia e 16°C à tarde. A umidade do ar estará em 62%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 5,47 m/s, e o índice ultravioleta é moderado, com valor de 5,56. Na quinta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 20°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 14°C pela manhã, 19°C durante o dia e 16°C à tarde.

A umidade do ar estará em 60%. A probabilidade de chuva é de 20%, com volume estimado de 0,14 mm. Os ventos sopram a 5,25 m/s, e o índice ultravioleta é moderado, com valor de 5,30. Na sexta-feira, o dia começará parcialmente nublado e abrirá para o sol ao longo da manhã.

As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 21°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 13°C pela manhã, 19°C durante o dia e 16°C à tarde. A umidade do ar estará em 49%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 4,70 m/s, e o índice ultravioleta será baixo, com valor de 1,09. No sábado, o céu ficará nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 12°C de mínima e 22°C de máxima. As sensações térmicas ficam em 11°C pela manhã, 19°C durante o dia e 19°C à tarde.

A umidade do ar estará em 48%. Não há previsão de chuva. Os ventos serão mais fracos, a 2,77 m/s, e o índice ultravioleta será baixo, com valor de 2,0. No domingo, o dia começará com céu aberto pela manhã e ficará parcialmente nublado à tarde.

As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 23°C de máxima, as mais altas da semana. As sensações térmicas ficam em 13°C pela manhã, 21°C durante o dia e 20°C à tarde. A umidade do ar estará em 38%, a menor da semana. Não há previsão de chuva.

A semana se mantém estável em São Paulo, sem previsão de chuva expressiva. A única exceção é a quinta-feira, dia 4, quando há 20% de probabilidade de chuva fraca, com volume estimado de apenas 0,14 mm. De segunda a quarta-feira, o céu permanece parcialmente nublado, com temperaturas amenas e umidade entre 53% e 62%. A partir de sexta-feira, as condições melhoram, com mais aberturas de sol, queda na umidade relativa do ar e leve elevação das temperaturas.

O domingo, dia 7, encerra a semana com a máxima mais alta do período, de 23°C, e a menor umidade registrada, de 38%. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas





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