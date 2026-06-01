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Previsão do Tempo: Rio Branco terá semana seca e com índices UV altos antes de chuva no domingo

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Previsão do Tempo: Rio Branco terá semana seca e com índices UV altos antes de chuva no domingo
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📆6/1/2026 12:22 PM
📰CNNBrasil
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Rio Branco terá uma semana predominantemente sem chuva, com céu parcialmente nublado e temperaturas entre 21°C e 33°C. A exceção fica para o domingo, quando uma chuva fraca deve chegar à cidade. A semana exige cuidados com a proteção solar devido aos índices ultravioleta muito altos nos primeiros dias.

Rio Branco terá uma semana de céu parcialmente nublado e sem chuva entre segunda-feira, 1º, e sábado, 6 de junho. A exceção fica para o domingo, 7, quando há 100% de probabilidade de chuva.

No período total, as temperaturas variam entre mínimas de 21°C e máximas de 33°C, com índices ultravioleta elevados em grande parte dos dias e ventos fracos ao longo de toda a semana. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 31°C de máxima.

A sensação térmica chega a 32°C durante o dia, recua para 26°C à tarde e à noite registra 23°C. A umidade do ar estará em 55%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 1,81 m/s. O índice ultravioleta é de 9,48, classificado como muito alto, sendo recomendável proteção solar.

Na terça-feira, o céu estará encoberto ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 21°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica durante o dia é de 32°C, à noite cai para 26°C e pela manhã registra 21°C. A umidade relativa do ar é de 58%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 2,77 m/s. O índice ultravioleta é de 7,59, considerado alto. Na quarta-feira, o dia terá céu parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 32°C de máxima.

A sensação térmica é de 33°C no período do dia, recuando para 28°C à tarde e 23°C à noite. A umidade do ar estará em 52%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,36 m/s.

O índice ultravioleta é de 9,28, classificado como muito alto. Na quinta-feira, o céu estará aberto e ensolarado. As temperaturas ficam entre 21°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica à tarde sobe para 34°C, enquanto durante o dia registra 31°C e à noite cai para 24°C. A umidade relativa do ar é de 57%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,31 m/s. O índice ultravioleta é de 9,18, classificado como muito alto. Na sexta-feira, o dia começa com nuvens esparsas pela manhã e deve ter abertura do céu à tarde.

As temperaturas variam entre 21°C de mínima e 32°C de máxima. A sensação térmica é de 30°C durante o dia e sobe para 33°C à tarde. À manhã registra 21°C e à noite 25°C. A umidade do ar estará em 52%. Não há previsão de chuva.

Os ventos sopram a 1,73 m/s. O índice ultravioleta é de 0,51, considerado baixo. No sábado, o dia terá céu parcialmente nublado com períodos de sol. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 33°C de máxima.

A sensação térmica à tarde sobe para 35°C, enquanto durante o dia registra 31°C e pela manhã 22°C. À noite, a sensação cai para 25°C. A umidade do ar estará em 53%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 1,98 m/s. O índice ultravioleta é de 1,0, considerado baixo.

No domingo, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia, com probabilidade de 100% e volume estimado de 9,45 mm. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 31°C de máxima. A sensação térmica durante o dia é de 30°C, cai para 26°C à tarde e à noite registra 23°C. A umidade do ar sobe para 75%, a mais elevada da semana. Os ventos sopram a 2,71 m/s.

O índice ultravioleta é de 1,0, considerado baixo. De acordo com a previsão, Rio Branco terá uma semana predominantemente seca, com ausência de chuva de segunda a sábado. As condições de tempo seco, aliadas aos índices ultravioleta muito altos registrados entre segunda e quinta-feira - chegando a 9,48 na segunda -, exigem atenção com a proteção solar durante as horas de maior exposição.

A umidade do ar permanece abaixo de 60% na maior parte dos dias, fator que requer atenção com a hidratação. A virada ocorre no domingo, 7, quando a chuva fraca deve atingir a cidade com volume aproximado de 9,45 mm e a umidade sobe para 75%, encerrando a sequência de dias secos

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