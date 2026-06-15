Previsão do tempo: Recife terá semana de chuvas fracas e temperaturas estáveis

A capital pernambucana enfrentará uma semana de precipitações leves entre 15 e 21 de junho, com temperaturas variando entre 24°C e 28°C e índices ultravioletas altos nos primeiros dias. A probabilidade de chuva chega a 100% na maior parte dos dias, com aumento significativo no volume a partir de sexta-feira.

Recife terá uma semana marcada por chuvas fracas entre segunda-feira, 15, e domingo, 21 de junho. As temperaturas variam entre mínimas de 24°C e máximas de 28°C ao longo do período.

A umidade do ar oscila entre 67% e 77%, e os índices de radiação ultravioleta se mantêm elevados na maior parte da semana, com destaque para os primeiros quatro dias, quando os valores ultrapassam 9. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica chega a 30°C durante o dia, recuando para 26°C à noite.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 3,52 mm. A umidade do ar estará em 75%, os ventos sopram a 4,99 m/s e o índice ultravioleta atinge 9,4. Na terça-feira, o tempo segue com céu parcialmente nublado e chuva fraca. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima.

A sensação térmica durante o dia é de 30°C, com 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,35 mm. A umidade do ar cai levemente para 69%, os ventos sopram a 4,89 m/s e o índice ultravioleta é de 9,21. Na quarta-feira, a previsão indica céu parcialmente nublado com chuva fraca.

As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica chega a 30°C ao longo do dia e a 26°C à tarde. A probabilidade de chuva é de 85%, com volume estimado de 2,83 mm. A umidade do ar estará em 67%, os ventos sopram a 3,43 m/s e o índice ultravioleta atinge 9,38.

Na quinta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica durante o dia é de 31°C, recuando para 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 81%, com volume estimado de 2,17 mm.

A umidade do ar estará em 69%, os ventos sopram a 4,38 m/s e o índice ultravioleta é de 9,4. Na sexta-feira, a previsão é de chuva fraca ao longo do dia. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica chega a 30°C durante o dia e a 26°C à tarde.

A probabilidade de chuva é de 100%, com o maior volume estimado da semana: 9,89 mm. A umidade do ar sobe para 77%, os ventos são os mais intensos do período, a 6,34 m/s, e o índice ultravioleta recua para 5,5. No sábado, o dia terá chuva fraca com períodos de céu aberto. As temperaturas ficam entre 25°C de mínima e 28°C de máxima.

A sensação térmica é de 30°C durante o dia e de 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 7,41 mm. A umidade do ar estará em 70%, os ventos sopram a 5,02 m/s e o índice ultravioleta é de 6,0. No domingo, o tempo será de céu parcialmente nublado com chuva fraca.

As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica chega a 29°C durante o dia, com 26°C à noite. A probabilidade de chuva é de 99%, com volume estimado de 7,23 mm. A umidade do ar estará em 69%, os ventos sopram a 3,58 m/s e o índice ultravioleta é de 6,0.

A semana em Recife não apresenta intervalos sem chuva. De segunda a quinta-feira, os volumes previstos são menores, entre 2,17 mm e 3,52 mm, com índices ultravioleta acima de 9, o que exige atenção na exposição ao sol. A partir de sexta-feira, 19, o volume de chuva aumenta de forma expressiva, chegando a 9,89 mm, com ventos mais fortes a 6,34 m/s.

O fim de semana mantém a tendência de chuvas fracas, com volumes estimados de 7,41 mm no sábado e 7,23 mm no domingo. As temperaturas se mantêm estáveis ao longo de toda a semana, sem variações significativas entre os dias





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