Previsão do Tempo: Recife terá semana chuvosa com temperaturas amenas e índices UV altos

Segunda a sábado, probabilidade de chuva é de 100% em Recife, com maiores volumes na quarta-feira. No domingo, chance de chuva diminui para 20%.

A previsão do tempo para Recife indica uma semana predominantemente chuvosa, com céu parcialmente nublado na maioria dos dias, entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho.

As temperaturas oscilam entre mínimas de 24°C e máximas de 28°C, mantendo um clima ameno mas úmido. A probabilidade de chuva atinge 100% de segunda a sábado, exceto no domingo, quando diminui consideravelmente para 20%. Os índices ultravioleta ficam elevados, em especial nos primeiros dias da semana, exigindo cuidados com a proteção solar. O volume de chuva mais expressivo está previsto para quarta-feira, dia 10, com cerca de 18,56 mm.

No domingo, as condições são mais estáveis, com menor volume pluviométrico e ventos mais fracos, oferecendo uma janela melhor para atividades externas. Na segunda-feira, dia 8, o dia terá céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 25°C e 26°C, com sensação térmica entre 25°C e 26°C ao longo do dia. A umidade do ar atinge 86% e a probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 13,57 mm.

Os ventos sopram a 7,18 m/s e o índice ultravioleta atinge 9,45, classificado como muito alto. Na terça-feira, dia 9, o padrão se repete: céu parcialmente nublado e chuva moderada. Temperaturas entre 25°C e 28°C, sensação térmica até 30°C durante o dia. Umidade em 71%.

Probabilidade de chuva de 100% com 13,24 mm de volume. Ventos a 5,75 m/s. Índice UV de 9,54, novamente muito alto. Quarta-feira, dia 10, mantém o céu parcialmente nublado com chuva moderada.

Temperaturas de 24°C a 27°C, sensação térmica até 30°C à tarde. Umidade em 81%. Chuva com 100% de probabilidade e volume estimado de 18,56 mm, o maior da semana. Ventos mais fracos, a 5,66 m/s.

Índice UV de 9,35, ainda muito alto. Na quinta-feira, dia 11, o céu começa aberto, mas a chuva moderada se concentra ao longo do dia. Temperaturas entre 25°C e 27°C, sensação térmica até 29°C. Umidade de 82%. Probabilidade de chuva de 100% com 12,19 mm.

Ventos a 5,12 m/s. Índice UV de 9,23, classificado como muito alto. Sexta-feira, dia 12, terá chuva moderada com momentos de abertura do céu. Temperaturas entre 25°C e 28°C, sensação térmica até 30°C. Umidade mais baixa, em 67%.

A probabilidade permanece 100%, mas o volume cai para 5,83 mm. Ventos de 4,88 m/s. O índice ultravioleta diminui para 5,49, classificado como moderado. Sábado, dia 13, a chuva fraca se concentra no período da manhã, com o céu ficando parcialmente nublado à tarde.

Temperaturas entre 25°C e 28°C, sensação térmica até 31°C durante o dia. Umidade em 74%. Probabilidade de chuva de 100% com apenas 3,0 mm. Ventos a 5,6 m/s.

Índice UV de 6,0, classificado como alto. Domingo, dia 14, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. Temperaturas entre 25°C e 28°C, sensação térmica até 30°C. Umidade de 66%, a menor da semana. A probabilidade de chuva cai para 20%, com volume estimado de apenas 0,3 mm.

Ventos fracos, a 3,75 m/s. Índice UV de 6,0, alto. Em suma, a semana em Recife será chuvosa, com destaque para a quarta-feira, que terá o maior acumulado. A partir de sexta-feira, os índices ultravioleta diminuem, mas ainda exigem proteção.

O domingo se apresenta como o dia mais favorable para atividades ao ar livre, devido à menor chance de chuva e ventos mais brandos





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