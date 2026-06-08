Previsão do Tempo: Porto Velho terá semana chuvosa a partir de terça-feira

A capital de Rondônia enfrentará chuvas fortes na terça-feira e precipitações moderadas a fracas nos demais dias da semana, com exceção da segunda-feira, que será de céu parcialmente nublado e índice UV muito alto.

A semana em Porto Velho , de 8 a 14 de junho de 2026, será predominantemente chuvosa. A segunda-feira inicia com céu parcialmente nublado e mínima chance de precipitação, mas a partir de terça-feira as chuvas se intensificam e se estendem até o sábado, com apenas um breve alívio na sexta-feira.

As temperaturas oscilam entre 22°C e 35°C, com umidade do ar variando de 44% a 96%. O índice UV começa muito alto na segunda e diminui nos dias mais nublados. Segunda-feira, 8: Céu parcialmente nublado, sem chuva significativa. Temperaturas entre 24°C e 34°C (sensação térmica de 35°C).

Umidade do ar em 44%. Ventos leves a 2,68 m/s. Índice UV muito alto, atingindo 9,99. Terça-feira, 9: Chuva forte com probabilidade de 100% e acumulado de 12,03 mm.

Temperaturas entre 22°C e 35°C (sensação de 37°C). Umidade do ar em 45%. Ventos a 3,04 m/s. Índice UV alto, 8,12.

Quarta-feira, 10: Chuva moderada, probabilidade de 100% e 7,96 mm acumulados. Temperaturas entre 22°C e 25°C (sensação de 26°C). Umidade do ar sobe para 85%. Ventos a 2,22 m/s.

Índice UV moderado, 5,34. Quinta-feira, 11: Chuva fraca, probabilidade de 100% e 3,55 mm. Temperaturas entre 22°C e 30°C (sensação de 32°C). Umidade em 61%.

Ventos fracos a 1,16 m/s. Índice UV alto, 7,55. Sexta-feira, 12: Céu encoberto, sem chuva (probabilidade 0%). Temperaturas entre 22°C e 29°C (sensação de 25°C).

Umidade do ar sobe para 96%, a mais alta da semana. Ventos a 1,32 m/s. Índice UV muito baixo, 0,39. Sábado, 13: Início do dia parcialmente nublado, com chuva fraca à tarde (100% de chance, 2,37 mm).

Temperaturas entre 22°C e 33°C (sensação de 34°C). Umidade em 54%. Ventos a 1,6 m/s. Índice UV baixo, 1,0.

Domingo, 14: Céu parcialmente nublado compossibilidade de chuva fraca (75% de chance, 1,38 mm). Temperaturas entre 22°C e 33°C (sensação de 36°C). Umidade em 53%. Ventos a 1,4 m/s.

Índice UV baixo, 1,0. O padrão da semana indica uma entrada de um sistema de baixa pressão que estabiliza a partir de terça-feira, provocando chuvas diárias até sábado. A terça-feira terá o evento mais intenso. Quarta-feira mantém a precipitação moderada e umidade elevada.

Quinta e sexta-feira mostram redução gradativa dos volumes, com a sexta-feira completamente seca, embora encoberta, e umidade máxima. O fim de semana retorna com chuvas leves. A segunda-feira se destaca como o único dia com céu parcialmente nublado, sem chuva e índice UV extremamente alto, reforçando a necessidade de proteção solar. A sensação térmica se eleva nos dias de sol e umidade mais baixa, enquanto os dias de chuva trazem alívio no calor.

Os dados são fornecidos por um serviço de meteorologia e revisados por jornalistas, refletindo a expectativa para a semana na capital de Rondônia. A amplitude térmica diária é significativa, especialmente nos dias de sol, quando a sensação térmica pode superar a temperatura máxima medida. A umidade do ar oscila drasticamente, dos 44% da segunda-feira aos 96% da sexta-feira, influenciando a sensação de conforto.

A redução do índice UV nos dias de chuva é notável, contrastando com o nível muito alto do primeiro dia da semana. A previsão enfatiza a variabilidade climática típica da transição entre a estação seca e a chegada das chuvas na região amazônica





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