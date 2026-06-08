A previsão do tempo para Palmas entre 8 e 14 de junho prevê céu parcialmente nublado, baixa umidade e ausência de chuva na maior parte dos dias. A exceção fica por conta de sexta-feira, 12, e domingo, 14, quando há previsão de chuva fraca.

Palmas terá uma semana marcada por céu parcialmente nublado , baixa umidade e ausência de chuva na maior parte dos dias entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho.

As temperaturas variam entre mínimas de 22°C e máximas de 36°C no período. A exceção fica por conta de sexta-feira, 12, e domingo, 14, quando há previsão de chuva fraca. Os índices ultravioleta estarão elevados durante os primeiros dias da semana, exigindo cuidados com a exposição ao sol. Sexta-feira, 12 de junho: Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol.

As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 35°C de máxima, com sensação térmica de 22°C pela manhã, 32°C durante o dia, 28°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 31%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,31 m/s.

O índice ultravioleta será de 8,75, classificado como alto. Na terça-feira, o céu ficará aberto com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 36°C de máxima, com sensação térmica de 23°C pela manhã, 34°C durante o dia, 29°C à tarde e 26°C à noite. A umidade do ar estará em 29%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,51 m/s. O índice ultravioleta atingirá 9,35, classificado como muito alto. Na quarta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol.

As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 35°C de máxima, com sensação térmica de 26°C pela manhã, 35°C durante o dia, 30°C à tarde e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 34%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,91 m/s.

O índice ultravioleta será de 8,95, classificado como alto. Na quinta-feira, o dia terá céu encoberto por nuvens. As temperaturas variam entre 25°C de mínima e 35°C de máxima, com sensação térmica de 26°C pela manhã, 36°C durante o dia, 30°C à tarde e 28°C à noite. A umidade do ar estará em 33%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,76 m/s. O índice ultravioleta será de 7,62, classificado como alto. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca.

As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 35°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã, 37°C durante o dia, 30°C à tarde e 29°C à noite. A umidade do ar estará em 39%. A probabilidade de chuva é de 66%, com volume estimado de 0,87 mm. Os ventos sopram a 1,43 m/s.

O índice ultravioleta será de 2,66, classificado como baixo. No sábado, o dia será de céu parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 34°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã, 36°C durante o dia, 31°C à tarde e 27°C à noite. A umidade do ar estará em 44%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 1,95 m/s. O índice ultravioleta será de 3,0, classificado como moderado. No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com previsão de chuva fraca.

As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 35°C de máxima, com sensação térmica de 23°C pela manhã, 37°C durante o dia, 31°C à tarde e 29°C à noite. A umidade do ar estará em 39%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 2,22 mm. Os ventos sopram a 2,49 m/s.

O índice ultravioleta será de 3,0, classificado como moderado. De acordo com a previsão, Palmas atravessará a maior parte da semana sem chuva, com céu entre parcialmente nublado e aberto. Os primeiros quatro dias, de segunda a quinta-feira, terão índices ultravioleta altos ou muito altos, o que requer proteção solar durante a exposição ao sol. A umidade do ar se manterá baixa ao longo de toda a semana, com valores entre 29% e 44%.

A primeira ocorrência de chuva está prevista para sexta-feira, 12, com probabilidade de 66% e volume estimado de 0,87 mm. No domingo, 14, a chuva fraca é esperada com certeza, com probabilidade de 100% e volume de 2,22 mm, encerrando a semana com maior nebulosidade e precipitação. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas





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Palmas Previsão Do Tempo Céu Parcialmente Nublado Baixa Umidade Chuva Fraca

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