Previsão do Tempo para o Feriado de 1º de Maio: Mudanças Chegam ao Brasil

Frente fria causa instabilidade no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, enquanto Norte e Nordeste seguem com calor e chuva. Veja a previsão detalhada para cada região.

O feriado prolongado de 1º de maio trará mudanças significativas no tempo em diversas regiões do Brasil . Uma frente fria avança pelo Sul a partir desta sexta-feira, impactando também áreas do Sudeste e Centro-Oeste, acompanhada de um ciclone extratropical e massa de ar frio.

Isso eleva o risco de chuvas fortes, ventos intensos e queda de temperatura, especialmente no Sul, onde o mar também ficará agitado com potencial de ressaca. No Norte e Nordeste, o calor e a alta umidade persistirão, com pancadas de chuva frequentes, podendo ser fortes em alguns momentos. Na Região Sul, a frente fria provocará temporais, rajadas de vento e queda acentuada de temperatura ao longo do feriado.

O Rio Grande do Sul enfrentará chuva desde a madrugada de sexta-feira, com risco de temporais na Grande Porto Alegre, e a temperatura cairá significativamente no sábado. Santa Catarina terá chuva moderada a forte à tarde de sexta-feira, com tempo instável e risco de vento forte no litoral. O Paraná experimentará sol e calor na sexta-feira, mas a chuva chegará no sábado, especialmente no sul, centro e leste, incluindo Curitiba.

No domingo, o tempo ficará encoberto com possibilidade de chuva a qualquer hora. No Sudeste, o feriado começará com sol e tempo seco, mas a mudança chegará no domingo, com chuva no sul e leste de São Paulo, incluindo a capital, e no Rio de Janeiro, com risco de alagamentos e ressaca. Minas Gerais terá chance de pancadas de chuva no sul e Zona da Mata.

O Centro-Oeste terá sol e calor na maior parte da região, com exceção de Mato Grosso do Sul, onde há risco de chuva a partir de sábado. No Nordeste, a chuva continuará frequente no norte e litoral, com risco de chuvas intensas nas capitais, enquanto o interior permanecerá mais seco. A previsão indica um feriado com contrastes climáticos, exigindo atenção e planejamento para quem pretende viajar ou realizar atividades ao ar livre





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