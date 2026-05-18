Previsão do tempo para Campo Grande: Chuva moderada e umidade elevada em Rio Branco, Rio Grande do Norte

Informações detalhadas sobre o clima e condições meteorológicas em Campo Grande durante a semana, incluindo previsões detalhadas dos índices ultravioleta, umidade do ar e volumes de chuva.

O Rio Branco tem uma semana de contrastes, com a segunda-feira marcada pela chuva moderada e umidade elevada, enquanto os demais dias mostrarão céu parcialmente nublado, sem previsão de precipitação.

Em relação ao tempo, as temperaturas variam entre 20°C e 28°C, com sensação térmica entre 21°C e 29°C. Quanto à umidade do ar, a medida sobe a partir das quintas-feiras e atingir 85% no sábado. Quanto à cobertura de nuvens, não há previsão de chuva. Quanto aos ventos, os sopram a partir da quarta-feira. Quanto aos índices ultravioleta, começa a ser alto no início da semana e recua para baixo a partir do sábado.

A única ocorrência de chuva é prevista para segunda-feira, com probabilidade de 100% e volume estimado de 14,21mm. A umidade do ar recua progressivamente durante a semana, atingindo o menor índice no domingo. As condições para atividades ao ar livre favoráveis a partir da terça-feira. A previsão do tempo foi do Met Éireann e possui vários links patrocinados na página





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