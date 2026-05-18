Previsão do Tempo para Aracaju: Semana de Instabilidade e Sol entre 18 e 24 de Maio

A capital de Sergipe enfrentará variações climáticas significativas na última semana de maio, com alternância entre dias ensolarados e períodos de chuva, além de índices UV elevados.

A cidade de Aracaju , capital do estado de Sergipe , terá uma semana de clima bastante variado entre os dias 18 e 24 de maio. De acordo com as projeções meteorológicas, os moradores e visitantes da cidade devem se preparar para uma alternância constante entre períodos de sol intenso, nebulosidade e precipitações.

As temperaturas permanecerão em níveis moderados e típicos da região, com oscilações que variam entre a mínima de 23 graus Celsius e a máxima de 29 graus Celsius. Essa estabilidade térmica, no entanto, não impede que a sensação térmica seja superior, podendo atingir até 31 graus durante as tardes mais abafadas, o que requer atenção redobrada com a hidratação e o bem-estar físico dos cidadãos.

A variação climática é característica da zona costeira, onde a umidade do ar e a brisa marítima influenciam diretamente a percepção do calor e a formação de nuvens de chuva. Iniciando a análise detalhada do período, a segunda-feira, dia 18, será caracterizada por um céu parcialmente nublado e a ocorrência de chuva fraca, com uma probabilidade bastante alta de 92 por cento.

O volume de chuva deve ser baixo, em torno de 1,4 milímetros, mas a umidade do ar em 67 por cento e a sensação térmica de 31 graus podem tornar o ambiente úmido. Já na terça-feira, dia 19, o cenário muda positivamente, começando com nuvens pela manhã e abrindo para um sol radiante à tarde.

Este dia se destaca por não ter previsão de chuva, tornando-se ideal para atividades ao ar livre, embora o índice ultravioleta atinja o nível muito alto de 9,96, exigindo o uso rigoroso de protetor solar e vestimentas adequadas. A quarta-feira, dia 20, segue a tendência de tempo aberto, com céu limpo e poucas nuvens, mantendo a máxima em 29 graus e a probabilidade de chuva insignificante, de apenas 13 por cento.

O índice UV continua crítico, próximo de 9,73, reforçando a necessidade de cuidados com a exposição solar prolongada para evitar queimaduras cutâneas. A partir de quinta-feira, dia 21, a instabilidade atmosférica retorna ao cenário aracajuano. O céu voltará a ficar parcialmente nublado, com a possibilidade de chuvas fracas em 49 por cento do território, estimando-se um volume de 1,67 milímetros.

A sexta-feira, dia 22, será o dia mais chuvoso de toda a semana, com a probabilidade de precipitação atingindo a marca de 100 por cento. Espera-se que o volume de chuva chegue a 9,62 milímetros, o valor mais expressivo do período analisado, o que pode ocasionar pequenos transtornos no trânsito local.

Apesar da chuva, a temperatura mínima se manterá em 23 graus, e a máxima em 28 graus, com um índice UV moderado de 5,25 devido à densa cobertura de nuvens. O sábado, dia 23, trará um leve alívio com céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva, cerca de 20 por cento, permitindo que a temperatura máxima suba novamente para 29 graus, com sensação térmica de 31 graus durante o dia.

Encerrando a semana, o domingo, dia 24, apresenta um retorno da chuva garantida, com 100 por cento de chance de precipitação e um volume estimado de 4,44 milímetros. Um ponto de atenção especial para este dia são os ventos, que soprarão a 5,84 metros por segundo, a intensidade mais alta registrada em todos os sete dias da semana, o que pode trazer uma sensação de frescor maior à noite.

A temperatura oscilará entre 23 e 28 graus Celsius, mantendo o padrão térmico da região. Em resumo, a população de Aracaju deve estar atenta às mudanças bruscas no tempo, especialmente na transição entre a estabilidade do início da semana e a instabilidade do final.

O uso de guarda-chuvas e a aplicação constante de filtros solares são recomendações essenciais para enfrentar a variação climática, garantindo que a rotina diária não seja prejudicada pelas chuvas repentinas ou pelos efeitos nocivos da radiação solar intensa que marcará especialmente a terça e a quarta-feira





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