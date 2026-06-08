Previsão do tempo no Rio de Janeiro: céu parcialmente nublado, chuva forte na quinta e pancadas leves no fim de semana

De 8 a 14 de junho, Rio de Janeiro terá dias com sol intermitente, temperaturas entre 18 °C e 28 °C, forte precipitação na quinta‑feira e chuvas fracas no sábado e domingo, além de variações no índice UV e na umidade.
A capital fluminense enfrentará uma semana de clima variado entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Nos primeiros três dias, o céu permanecerá parcialmente nublado, com temperaturas que oscilarão entre 18 °C nas mínimas e 28 °C nas máximas.
Na segunda‑feira, a manhã trará sol intermitente e a temperatura máxima chegará a 25 °C, enquanto a sensação térmica ficará entre 22 °C e 25 °C. A umidade do ar ficará em torno de 51 % e o índice UV, que chega a 6,01, indica necessidade de proteção solar. Na terça‑feira, o período será aberto pela manhã, mas o céu fechará ao longo do dia, elevando a máxima para 28 °C e mantendo a mínima em 21 °C. A sensação térmica variará entre 23 °C e 27 °C, com umidade de 53 % e índice UV de 5,43.
Na quarta‑feira, o céu permanecerá parcialmente encoberto, com pico de 24 °C e mínima de 19 °C, sensação térmica entre 19 °C e 24 °C, umidade em 50 % e UV de 6,04, ainda considerado alto. A quinta‑feira marca o ponto mais chuvoso da previsão. O dia será dominado por precipitações moderadas, com probabilidade de 100 % e volume estimado em 7,33 mm.
As temperaturas cairão, variando entre 21 °C e 19 °C, e a sensação térmica permanecerá próxima a 20 °C. A umidade subir‑á para 94 % e o índice UV despencará para 1,92, indicando risco baixo de radiação solar. Na sexta‑feira, o tempo se estabiliza novamente, apresentando céu parcialmente nublado, máxima de 22 °C, mínima de 18 °C, sensação térmica de 18 °C a 22 °C, umidade de 73 % e índice UV de 2,02, ainda baixo e sem risco de chuva.
O final de semana traz de volta a presença de chuvas, porém fracas. No sábado, o céu será parcialmente nublado com precipitação leve, probabilidade de 91 % e volume de 1,89 mm. As temperaturas oscilarão entre 24 °C e 20 °C, sensação térmica entre 20 °C e 24 °C, umidade de 65 % e vento de 6,75 m/s. O índice UV ficará em 3,0, considerado moderado.
No domingo, o padrão se repete: céu parcialmente nublado, chuva fraca com 100 % de probabilidade e volume de 2,25 mm, máxima de 22 °C, mínima de 18 °C, sensação térmica entre 18 °C e 22 °C, umidade de 63 % e vento de 4,16 m/s, com UV também em 3,0. Em resumo, a primeira metade da semana será mais quente e sequencial, enquanto a quinta‑feira traz o maior volume de chuva, seguida por um fim de semana de chuvas leves.
A população deve ficar atenta à variação da umidade e ao risco de radiação solar nos dias de maior índice UV, especialmente nas primeiras três jornadas
Rio De Janeiro Previsão Chuva Temperatura Índice UV
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Criminosos invadem terreiro e furtam equipamentos no Rio Comprido | Rio de JaneiroLadrões levaram toda fiação externa, tablet, disjuntores e até quebraram símbolos religiosos
Read more »
Rio registra menor temperatura do ano; veja a previsão | Rio de JaneiroFrio deve permanecer na capital fluminense nos próximos dias
Read more »
Mega-Sena, concurso 3.015: prêmio é de R$ 30 milhões; veja resultado do sorteioVeja os números sorteados: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.
Read more »
Etíopes vencem Maratona do Rio e batem recordes nas provas de 42 km | Rio de JaneiroCompetição foi realizada neste domingo (7)
Read more »