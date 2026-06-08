Previsão do tempo no Rio de Janeiro: céu parcialmente nublado, chuva forte na quinta e pancadas leves no fim de semana

De 8 a 14 de junho, Rio de Janeiro terá dias com sol intermitente, temperaturas entre 18 °C e 28 °C, forte precipitação na quinta‑feira e chuvas fracas no sábado e domingo, além de variações no índice UV e na umidade.

A capital fluminense enfrentará uma semana de clima variado entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho. Nos primeiros três dias, o céu permanecerá parcialmente nublado, com temperaturas que oscilarão entre 18 °C nas mínimas e 28 °C nas máximas.

Na segunda‑feira, a manhã trará sol intermitente e a temperatura máxima chegará a 25 °C, enquanto a sensação térmica ficará entre 22 °C e 25 °C. A umidade do ar ficará em torno de 51 % e o índice UV, que chega a 6,01, indica necessidade de proteção solar. Na terça‑feira, o período será aberto pela manhã, mas o céu fechará ao longo do dia, elevando a máxima para 28 °C e mantendo a mínima em 21 °C. A sensação térmica variará entre 23 °C e 27 °C, com umidade de 53 % e índice UV de 5,43.

Na quarta‑feira, o céu permanecerá parcialmente encoberto, com pico de 24 °C e mínima de 19 °C, sensação térmica entre 19 °C e 24 °C, umidade em 50 % e UV de 6,04, ainda considerado alto. A quinta‑feira marca o ponto mais chuvoso da previsão. O dia será dominado por precipitações moderadas, com probabilidade de 100 % e volume estimado em 7,33 mm.

As temperaturas cairão, variando entre 21 °C e 19 °C, e a sensação térmica permanecerá próxima a 20 °C. A umidade subir‑á para 94 % e o índice UV despencará para 1,92, indicando risco baixo de radiação solar. Na sexta‑feira, o tempo se estabiliza novamente, apresentando céu parcialmente nublado, máxima de 22 °C, mínima de 18 °C, sensação térmica de 18 °C a 22 °C, umidade de 73 % e índice UV de 2,02, ainda baixo e sem risco de chuva.

O final de semana traz de volta a presença de chuvas, porém fracas. No sábado, o céu será parcialmente nublado com precipitação leve, probabilidade de 91 % e volume de 1,89 mm. As temperaturas oscilarão entre 24 °C e 20 °C, sensação térmica entre 20 °C e 24 °C, umidade de 65 % e vento de 6,75 m/s. O índice UV ficará em 3,0, considerado moderado.

No domingo, o padrão se repete: céu parcialmente nublado, chuva fraca com 100 % de probabilidade e volume de 2,25 mm, máxima de 22 °C, mínima de 18 °C, sensação térmica entre 18 °C e 22 °C, umidade de 63 % e vento de 4,16 m/s, com UV também em 3,0. Em resumo, a primeira metade da semana será mais quente e sequencial, enquanto a quinta‑feira traz o maior volume de chuva, seguida por um fim de semana de chuvas leves.

A população deve ficar atenta à variação da umidade e ao risco de radiação solar nos dias de maior índice UV, especialmente nas primeiras três jornadas





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