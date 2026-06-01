Previsão do Tempo: Manaus enfrentará semana de chuvas constantes em junho de 2026

Manaus terá uma semana totalmente chuvosa de 1º a 7 de junho de 2026, com precipitações diárias que variam de fraca a moderada. A sexta-feira será o dia mais crítico, com acumulado de 12,45 mm e umidade de 90 %. A radiação ultravioleta atinge níveis muito altos no meio da semana.

A cidade de Manaus terá uma semana completamente marcada por precipitações, comExpectativa de chuva para todos os dias entre a segunda-feira, 1º de junho, e o domingo, 7 de junho de 2026.

A variação térmica diária deverá ocorrer entre 23°C e 32°C, com a umidade relativa do ar oscilando entre 63% e 90%. Os ventos permanecem como fator secundário, com velocidades baixas, não ultrapassando 2,64 metros por segundo em nenhum momento. A análise detalhada por dia revela um padrão consistente: céu parcialmente nublado e chuva em todos os períodos, sejam de fraca ou moderada intensidade. A segunda-feira inicia a sequência com chuva moderada e probabilidade de 100%, acumulando cerca de 1,19 mm.

Na terça-feira, a precipitação diminui de intensidade para fraca, mas o acumulado sobe para 2,72 mm. Quarta e quinta-feira mantêm a precipitação fraca, com volumes de 1,93 mm e 2,42 mm, respectivamente. O índice de radiação ultravioleta atinge níveis considerados muito altos (acima de 10) na terça, quarta e quinta, exigindo cuidados mesmo nos momentos de menor chuva.

A sexta-feira se destaca como o dia mais crítico do período: a chuva retorna à categoria moderada e o volume acumulado salta para 12,45 mm, o maior de toda a semana. A umidade do ar atinge seu pico de 90% nesse dia, e o índice ultravioleta cai drasticamente para 0,55, nível baixo. Sábado e domingo seguem com chuva moderada, acumulando 9,99 mm e 10,44 mm, respectivamente.

Em síntese, a primeira semana de junho de 2026 em Manaus será úmida, com precipitações diárias. Os maiores volumes estão concentrados no final da semana, enquanto os níveis de radiação UV são mais preocupantes nos dias de chuva fraca no meio da semana. A previsão serve de alerta para a população quanto à necessidade de se proteger da radiação solar nos intervalos e estar preparada para chuvas mais intensas a partir de sexta-feira, o que pode impactar a mobilidade urbana





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