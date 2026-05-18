Previsão do tempo em Palmas: semana de sol e calor com índices UV elevados

De segunda (18) a domingo (24), Palmas não terá chuva, mas terá variações nos índices ultravioleta, ventos mais fortes no final da semana e temperaturas sempre entre 22°C e 35°C. O calor e a exposição solar necessitam de cuidados, especialmente até quinta-feira.

Palmas terá uma semana de tempo estável e quente, com dias de céu parcialmente nublado e longos períodos de sol entre segunda-feira (18) e domingo (24).

Segundo as previsões meteorológicas, não há expectativa de precipitação em nenhum dos dias do período. As temperaturas variarão entre mínimas de 22°C e máximas de 35°C, com a umidade do ar oscilando entre 32% e 37%. Os índices ultravioleta ficarão muito altos no início da semana, exigindo precauções extras contra a exposição solar.

Para detalhes diários, na segunda-feira, o tempo será de céu parcialmente nublado, com temperaturas entre 24°C e 35°C. A sensação térmica pode chegar a 35°C no pico do dia, caindo para 29°C à tarde, 25°C pela manhã e 24°C à noite. A umidade do ar ficará em 37%, e ventos moderados de 2,76 m/s estarão presentes. O índice UV atingirá 9,93, considerado muito alto.

Na terça-feira, o céu ficará aberto, com sol predominante e temperaturas entre 22°C e 35°C. A sensação térmica variará de 34°C durante o dia a 28°C à tarde, 22°C pela manhã e 25°C à noite. A baixa umidade (32%) e o forte índice UV (10,23) obrigarão a proteção adequada. Na quarta-feira, poucas nuvens estarão no horizonte, com temperaturas que vão de 23°C a 35°C, a máxima da semana.

A sensação térmica chegará a 35°C, com umidade em 35% e ventos mais fracos (1,08 m/s), enquanto o UV permanece em 9,97. A quinta-feira terá céu aberto e sol, com temperaturas entre 23°C e 35°C, sensação térmica de 34°C e umidade de 33%, além de ventos de 2,25 m/s e índice UV em 9,72.

Na sexta-feira, o tempo segue aberto, com mínima de 25°C e máxima de 34°C, enquanto a velocidade do vento atinge 4,69 m/s, o mais forte valor da semana. A umidade ficará em 35%, e o UV cairá para 2,29. O sábado terá poucas nuvens e faixas de sol, com temperaturas entre 24°C e 34°C e ventos de 4,09 m/s, enquanto o UV estará moderado (3,0).

Para o domingo, o céu estará aberto pela manhã e nublado à tarde, com mínimas de 22°C e máximas de 34°C, ventos de 3,51 m/s e índice UV em 3,0





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