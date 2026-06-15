Previsão do Tempo em Natal: Chuvas Fracas e Temperaturas Agradáveis

A semana em Natal será marcada por céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas fracas em todos os dias. As temperaturas ficarão entre 23°C e 30°C, com umidade do ar variando entre 58% e 63%. Os ventos soprarão de forma moderada e o índice ultravioleta permanecerá elevado de segunda a quinta-feira.

A semana em Natal , entre segunda-feira (15) e domingo (21), será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas em todos os dias do período.

As temperaturas ficam entre mínimas de 23°C e máximas de 30°C ao longo dos sete dias. A umidade do ar varia entre 58% e 63%, e os ventos sopram de forma moderada. O índice ultravioleta se mantém elevado na maior parte da semana, exigindo proteção solar durante a exposição ao sol. A segunda-feira apresenta a maior probabilidade de precipitação, com 74% de chance e volume de 0,58 mm.

A sexta-feira, 19, concentra o maior volume de chuva estimado, de 2,0 mm, com probabilidade de 54%. Os menores índices de probabilidade de chuva ocorrem na terça-feira, 16, com apenas 20% de chance e volume de 0,11 mm, dia que também registra o índice ultravioleta mais alto da semana, de 9,94. Os ventos mais intensos estão previstos para a sexta-feira, a 6,62 m/s, enquanto o domingo encerra a semana com as rajadas mais brandas, a 4,29 m/s.

O índice ultravioleta permanece elevado de segunda a quinta-feira, com valores acima de 9, e exige atenção redobrada de quem se expuser ao sol nesses dias





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