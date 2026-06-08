Previsão do Tempo em Florianópolis: Semana de 8 a 14 de Junho com Chuva no Fim de Semana

A semana em Florianópolis terá variação entre nublado e sol, com chuva moderada na sexta-feira (12). Temperaturas entre 14°C e 23°C.

A semana em Florianópolis , entre segunda-feira, 8, e domingo, 14 de junho, será marcada por variações climáticas típicas do outono na região Sul do Brasil.

O período alternará entre céu nublado, aberturas de sol e precipitações moderadas, com destaque para a sexta-feira, 12, que concentrará o maior volume de chuva da semana. As temperaturas permanecerão amenas, com mínimas em torno de 14°C e máximas que não ultrapassam os 23°C. A umidade relativa do ar ficará elevada em alguns dias, especialmente na sexta-feira, quando deve atingir 97%, enquanto o índice ultravioleta se manterá baixo na maior parte do período, garantindo condições seguras para atividades ao ar livre nos momentos de sol.

Na segunda-feira, o dia começa com céu parcialmente nublado e chuva fraca à tarde. A probabilidade de precipitação é de apenas 20%, com volume estimado de 0,1 mm, praticamente irrelevante. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 22°C de máxima, com sensação térmica agradável ao longo do dia. A umidade do ar fica em 67%, os ventos sopram a 3,37 m/s e o índice ultravioleta é de 3,56, considerado moderado.

Já na terça-feira, a previsão é de chuva mais consistente: probabilidade de 100% e volume de 1,74 mm, acompanhada de temperaturas entre 15°C e 23°C. A sensação térmica oscila entre 17°C e 22°C, com ventos de 2,94 m/s e índice UV de 4,21. A quarta-feira será o dia mais frio e encoberto, sem chuva, com mínima de 14°C e máxima de 18°C. A umidade sobe para 75% e o índice UV cai para 2,8, indicando baixo risco de exposição solar.

Na quinta-feira, a manhã terá céu parcialmente nublado e chuva fraca à tarde, com 52% de chance e volume de 0,59 mm. As temperaturas ficam entre 16°C e 20°C, com sensação térmica amena. A umidade é de 74% e os ventos sopram a 1,96 m/s. O grande destaque da semana é a sexta-feira, 12 de junho, quando uma frente fria deve provocar chuva moderada pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde.

A probabilidade de chuva é de 100% e o volume estimado é de 15,39 mm, o mais expressivo do período. As temperaturas oscilam entre 16°C e 19°C, com sensação térmica em torno de 18°C. A umidade atinge 97% e o índice UV é muito baixo, apenas 0,36. Os ventos chegam a 2,11 m/s. Após esse episódio, o sábado trará alívio com céu claro e períodos de sol, sem previsão de chuva.

As temperaturas variam de 15°C a 21°C, com umidade de 62% e ventos de 3,63 m/s. O domingo encerra a semana com céu encoberto e sem chuva, com mínima de 14°C e máxima de 19°C, umidade de 64% e ventos de 2,91 m/s. Em resumo, a semana terá dois dias com chuva garantida (terça e sexta), enquanto quarta-feira e o fim de semana ficam sem precipitação.

As temperaturas mais baixas ocorrem na quarta-feira (máxima de 18°C) e a mais alta na terça-feira (23°C)





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