Previsão do Tempo em Curitiba: Variação de Condições Atmosféricas

A primeira semana de junho em Curitiba terá variação de condições atmosféricas entre os dias 1º e 7. O período começa com possibilidade de chuva fraca na segunda-feira e registra novo episódio de precipitação na quinta-feira.

A primeira semana de junho em Curitiba terá variação de condições atmosféricas entre os dias 1º e 7. O período começa com possibilidade de chuva fraca na segunda-feira e registra novo episódio de precipitação na quinta-feira.

A partir do sábado, o céu deve abrir e as temperaturas sobem, com máximas próximas a 21°C. As mínimas da semana ficam entre 9°C e 12°C, e as máximas variam entre 17°C e 22°C. Belo Horizonte começará junho com uma semana de contrastes climáticos. Na segunda-feira, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 8°C de mínima e 22°C de máxima.

A sensação térmica oscila entre 10°C pela manhã, 17°C durante o dia, 15°C à tarde e 12°C à noite. A umidade do ar fica em 53%. A probabilidade de chuva é de 22%, com volume estimado de 0,13 mm. Os ventos sopram a 3,05 m/s.

O índice ultravioleta chega a 5,01, considerado moderado. Na terça-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de abertura. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 18°C de máxima. A sensação térmica fica em torno de 12°C pela manhã, 16°C durante o dia, 12°C à tarde e 11°C à noite.

A umidade do ar sobe para 61%. Não há previsão de chuva para o dia. Os ventos sopram a 3,11 m/s. O índice ultravioleta é de 3,67.

Na quarta-feira, o tempo segue com céu parcialmente nublado e aberturas de sol. As temperaturas variam entre 9°C de mínima e 18°C de máxima. A sensação térmica fica em 10°C pela manhã, 17°C durante o dia, 12°C à tarde e 11°C à noite. A umidade do ar é de 55%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,17 m/s. O índice ultravioleta atinge 5,19, nível moderado. Na quinta-feira, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva fraca.

As temperaturas variam entre 12°C de mínima e 17°C de máxima. A sensação térmica fica em 12°C pela manhã, 15°C durante o dia, 13°C à tarde e 12°C à noite. A umidade do ar sobe para 82%, a maior da semana. A probabilidade de chuva é de 27%, com volume estimado de 0,41 mm.

Os ventos sopram a 3,09 m/s. O índice ultravioleta é de 3,70. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 11°C de mínima e 18°C de máxima.

A sensação térmica fica em 11°C pela manhã, 16°C durante o dia, 12°C à tarde e 10°C à noite. A umidade do ar fica em 61%. Não há previsão de chuva para o dia. Os ventos sopram a 2,91 m/s.

O índice ultravioleta é de 1,11, nível baixo. No sábado, o dia começa com nuvens parciais pela manhã e o céu deve abrir ao longo do dia. As temperaturas variam entre 9°C de mínima e 20°C de máxima. A sensação térmica fica em 9°C pela manhã, 18°C durante o dia, 14°C à tarde e 13°C à noite.

A umidade do ar cai para 48%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 1,53 m/s. O índice ultravioleta é de 2,00.

No domingo, o céu fica aberto pela manhã e nuvens surgem à tarde. As temperaturas variam entre 10°C de mínima e 21°C de máxima. A sensação térmica fica em 10°C pela manhã, 20°C durante o dia, 15°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar é de 46%, a menor da semana.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,14 m/s. O índice ultravioleta é de 2,00. A semana em Curitiba registra dois momentos de precipitação: na segunda-feira, com probabilidade de 22% e volume estimado de 0,13 mm, e na quinta-feira, com probabilidade de 27% e volume de 0,41 mm.

A quinta-feira também concentra o maior índice de umidade relativa do ar, com 82%. A partir do sábado, o céu abre e as condições melhoram, com temperaturas mais amenas e umidade mais baixa. O fim de semana apresenta as melhores condições da semana para atividades ao ar livre, com céu limpo, ventos fracos e máximas próximas a 21°C





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