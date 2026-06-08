Previsão do tempo em Boa Vista: chuvas intensas e temperaturas altas

A semana em Boa Vista será marcada por chuvas em praticamente todos os dias, com temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 31°C entre os dias 8 e 14 de junho.

A semana em Boa Vista será marcada por chuvas em praticamente todos os dias, com temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 31°C entre os dias 8 e 14 de junho.

De acordo com a previsão, a semana em Boa Vista será predominantemente chuvosa. As precipitações mais intensas estão previstas para segunda-feira e quinta-feira, com volumes estimados de 12,51 mm e 12,92 mm, respectivamente, ambos classificados como chuva moderada. Os demais dias com chuva registram volumes menores, variando entre 3,51 mm e 6,99 mm. O sábado representa a única quebra nesse padrão, com apenas 30% de probabilidade de chuva e céu encoberto, sem volume de precipitação estimado.

Esse dia também apresentará a menor umidade relativa do ar da semana, em 63%. Os índices ultravioletas merecem atenção especialmente no início da semana, com valores muito altos na segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, superando 10. A partir de sexta-feira, esses índices caem significativamente para valores baixos. Os ventos se mantêm moderados ao longo de toda a semana, com velocidades entre 2,42 m/s e 4,91 m/s.

A segunda-feira será de céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 22°C de mínima e 29°C de máxima. A sensação térmica ao longo do dia oscila entre 23°C pela manhã, 25°C durante o dia e 26°C à noite. A umidade do ar estará em 90%, a mais alta da semana.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 12,51 mm. Os ventos sopram a 4,91 m/s. O índice ultravioleta será muito alto, com valor de 11,25, exigindo proteção ao se expor ao sol. Na terça-feira, o céu permanece parcialmente nublado com chuva fraca.

As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 29°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã, 29°C durante o dia e 25°C à noite. A umidade do ar estará em 73%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,43 mm. Os ventos sopram a 3,57 m/s.

O índice ultravioleta será alto, registrando 7,19. Na quarta-feira, o céu ficará parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica será de 24°C pela manhã, podendo chegar a 32°C durante o dia, e de 25°C à noite.

A umidade do ar estará em 72%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 5,12 mm. Os ventos sopram a 3,95 m/s. O índice ultravioleta será muito alto, com valor de 10,19.

Na quinta-feira, o céu ficará parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica será de 24°C pela manhã, 32°C durante o dia e pode chegar a 33°C à tarde. A umidade do ar estará em 76%.

A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 12,92 mm, o maior da semana. Os ventos sopram a 2,42 m/s, os mais brandos do período. O índice ultravioleta será muito alto, com valor de 11,11. Na sexta-feira, o céu permanece parcialmente nublado com chuva fraca.

As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 30°C de máxima. A sensação térmica será de 24°C pela manhã e pode atingir 33°C durante o dia e à tarde. A umidade do ar estará em 68%. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 6,99 mm.

Os ventos sopram a 3,26 m/s. O índice ultravioleta será baixo, registrando 1,86. No sábado, o céu ficará encoberto, sem previsão de chuva significativa. É o único dia da semana com probabilidade de precipitação abaixo de 100%, registrando apenas 30%, sem volume estimado de chuva.

As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 30°C de máxima, com sensação térmica de 24°C pela manhã, 33°C durante o dia e 31°C à tarde. A umidade do ar será a menor da semana, em 63%. Os ventos sopram a 4,91 m/s. O índice ultravioleta será baixo, com valor de 2,0.

No domingo, o céu fica parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas variam entre 24°C de mínima e 31°C de máxima, com sensação térmica de 25°C pela manhã e podendo atingir 33°C durante o dia e à tarde. A umidade do ar estará em 68%. A probabilidade de chuva volta a 100%, com volume estimado de 3,51 mm.

Os ventos sopram a 3,62 m/s. O índice ultravioleta será baixo, registrando 2,0





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