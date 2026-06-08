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Previsão do tempo em Belo Horizonte

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Previsão do tempo em Belo Horizonte
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📆6/8/2026 11:28 AM
📰CNNBrasil
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A semana em Belo Horizonte será marcada por dois períodos distintos. Entre segunda-feira, 8, e quarta-feira, 10, o tempo permanece seco, com céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação. A partir de quinta-feira, 11, a chuva chega à capital mineira e deve se estender até sábado, 13, com destaque para sexta-feira, quando a precipitação será mais intensa.

A semana em Belo Horizonte será marcada por dois períodos distintos. Entre segunda-feira, 8, e quarta-feira, 10, o tempo permanece seco, com céu parcialmente nublado e temperaturas em elevação.

A partir de quinta-feira, 11, a chuva chega à capital mineira e deve se estender até sábado, 13, com destaque para sexta-feira, quando a precipitação será mais intensa. O domingo, 14, encerra o período com retorno do tempo mais aberto. Ao longo da semana, as temperaturas variam entre mínimas de 12°C e máximas de 27°C. Quinta-feira, 11 de junho, começa com nuvens esparsas e períodos de sol ao longo do dia.

As temperaturas variam entre 12°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica oscila entre 11°C pela manhã, 22°C durante o dia, 21°C à tarde e 13°C à noite. A umidade do ar estará em 33%, e não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 2,45 m/s.

O índice ultravioleta chega a 7,27, classificado como alto, o que requer proteção solar. Na terça-feira, o céu fica encoberto, com nebulosidade predominante ao longo do período. As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 25°C de máxima. A sensação térmica fica em 12°C pela manhã, 21°C durante o dia, 20°C à tarde e 15°C à noite.

A umidade do ar sobe levemente para 42%, sem previsão de chuva. Os ventos chegam a 3,36 m/s, e o índice ultravioleta é de 6,87, ainda classificado como alto. A quarta-feira será o dia mais quente da semana, com nuvens esparsas e períodos de sol. As temperaturas variam entre 14°C de mínima e 27°C de máxima.

A sensação térmica fica em 14°C de manhã, 25°C durante o dia, 23°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar estará em 35%, sem previsão de chuva. Os ventos sopram suavemente a 2,36 m/s, e o índice ultravioleta é de 6,64, classificado como alto. Na quinta-feira, o tempo muda.

Após uma manhã ainda parcialmente nublada, a chuva fraca chega à cidade com probabilidade de 100%. O volume esperado é de 5,38 mm. As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 22°C de máxima, com a sensação térmica entre 17°C pela manhã, 22°C durante o dia, 19°C à tarde e 18°C à noite. A umidade sobe para 69%, e os ventos ficam em 1,92 m/s.

O índice ultravioleta cai para 4,47, moderado. A sexta-feira será o dia de maior precipitação da semana, com chuva moderada e probabilidade de 100%. O volume esperado é de 20,82 mm. As temperaturas ficam bem próximas, com mínima de 16°C e máxima de 17°C. A sensação térmica se mantém estável ao longo do dia, entre 17°C e 16°C. A umidade do ar atinge 97%, e os ventos sopram a 3,11 m/s.

O índice ultravioleta será de apenas 1,39, classificado como baixo. O sábado ainda registra chuva fraca, com probabilidade de 100% e volume de 2,31 mm. As temperaturas variam entre 16°C de mínima e 21°C de máxima. A sensação térmica fica em 16°C pela manhã, 19°C durante o dia, 18°C à tarde e 16°C à noite.

A umidade permanece elevada, em 88%, com ventos de 4,13 m/s, os mais intensos da semana. O índice ultravioleta é de 2,0, classificado como baixo. O domingo encerra a semana com melhora no tempo. O céu fica encoberto, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas voltam a subir, com mínima de 13°C e máxima de 23°C. A sensação térmica varia entre 12°C de manhã, 22°C durante o dia, 17°C à tarde e 15°C à noite. A umidade cai para 39%, e os ventos sopram a 1,96 m/s. O índice ultravioleta é de 2,0, baixo. A semana em Belo Horizonte se divide em dois cenários bem distintos.

Entre segunda-feira, 8, e quarta-feira, 10, o tempo permanece seco, com baixa umidade e céu parcialmente nublado, com temperaturas em elevação progressiva até atingir 27°C na quarta. A partir de quinta-feira, 11, a chuva chega com volume de 5,38 mm. A sexta-feira, 12, concentra a maior precipitação da semana, com 20,82 mm de chuva moderada e umidade do ar próxima a 100%. O sábado, 13, ainda registra chuva fraca, com 2,31 mm.

O domingo, 14, marca o retorno do tempo mais estável, sem chuva prevista, com temperaturas em recuperação e umidade em queda. Os textos gerados por Inteligência Artificial na CNN Brasil são feitos com base em informações apuradas e checadas por jornalistas

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