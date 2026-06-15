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Previsão do tempo em Belém: semana terá chuvas diárias e calor até 36°C

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Previsão do tempo em Belém: semana terá chuvas diárias e calor até 36°C
Previsão Do TempoBelémChuva
📆6/15/2026 1:10 PM
📰CNNBrasil
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Belém terá uma semana com céu parcialmente nublado e chuvas todos os dias. As temperaturas variam entre 23°C e 33°C, com sensação térmica ultrapassando 36°C. Probabilidade de chuva atinge 100% de terça a domingo. Índice UV é muito alto até quinta e recua a partir de sexta.

A semana em Belém , de segunda-feira (15) a domingo (21), será caracterizada por dias predominantemente com céu parcialmente nublado e ocorrência de chuvas em todos os dias.

As temperaturas mínimas se manterão em torno de 23°C, enquanto as máximas começarão elevadas, próximas de 33°C, mas apresentarão uma ligeira queda ao longo da semana, especialmente a partir de sexta-feira, quando a máxima esperada é de 28°C. As sensações térmicas podem superar os 36°C nos períodos mais quentes da tarde,即使 com a presença de nuvens. A probabilidade de precipitação é alta durante todo o período, iniciando em 83% na segunda-feira e atingindo 100% de terça a domingo.

O índice ultravioleta começa a semana em níveis muito altos, superando 10, mas a partir de sexta-feira diminui para valores moderados, em torno de 4. A umidade relativa do ar varia, atingindo seu pico na sexta-feira, com 84%. Na segunda-feira, o dia terá céu parcialmente nublado com chuva fraca. A temperatura oscila entre 23°C e 33°C. A sensação térmica chega a 36°C à tarde, enquanto pela manhã e à noite fica entre 24°C e 31°C. A umidade fica em 51%.

Há 83% de chance de chuva, com volume estimado modesto de 0,77 mm. Os ventos são fracos, a 3,63 m/s. O índice UV é 10,48, classificado como muito alto. Na terça-feira, a previsão aponta céu parcialmente nublado com chuva moderada.

As temperaturas vão de 23°C a 31°C. A sensação térmica permanece alta durante a tarde, 36°C, e cai para 26°C à noite. A umidade sobe para 65%. A probabilidade de chuva é de 100%, com acumulado de 8,72 mm. Os ventos aumentam levemente para 3,97 m/s.

O índice UV se mantém muito alto, em 10,37. Na quarta-feira, o padrão se repete: céu parcialmente nublado e chuva moderada. Mínima de 23°C e máxima de 32°C. Sensação térmica de 36°C à tarde. Umidade em 55%.

Chuva de 100% de probabilidade, com 5,53 mm esperados. Ventos a 3,67 m/s. Índice UV sofre ligeiro aumento para 10,67, ainda muito alto. Na quinta-feira, a manhã segue com céu parcialmente nublado, com chuva fraca prevista para a tarde.

Temperaturas entre 23°C e 32°C. Sensação térmica de 35°C à tarde. Umidade de 54%. Probabilidade de chuva de 100% e volume de 4,71 mm. Ventos mais fracos, a 3,46 m/s.

Índice UV em 10,37, mantendo-se muito alto. Na sexta-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com chuva fraca. As temperaturas têm a maior queda da semana, com máxima de 28°C. A sensação térmica à tarde fica em 32°C. A umidade sobe significativamente para 84%, a mais alta do período. A chuva é certa, com 100% de probabilidade e acumulado expressivo de 12,02 mm.

Os ventos diminuem para 2,70 m/s. O índice UV finalmente recua para 3,77, classificado como moderado. No sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva moderada. Mínima de 23°C e máxima de 31°C. Sensação térmica de 34°C à tarde.

Umidade em 56%. A probabilidade de chuva permanece 100%, com o maior volume da semana: 13,74 mm. Ventos fracos a 2,39 m/s. Índice UV em 4,0, moderado.

No domingo, o último dia da semana terá céu parcialmente nublado com chuva fraca. Temperaturas entre 23°C e 30°C. Sensação térmica de 34°C à tarde. Umidade em 67%. Chuva com 100% de probabilidade e volume de 7,68 mm.

Ventos a 3,11 m/s. Índice UV em 4,0, moderado. Em resumo, a semana em Belém não terá dias totalmente secos. A chuva se torna obrigatória a partir de terça-feira, com sábado se destacando pelo maior acumulado.

O índice ultravioleta só começa a cair no final da semana, o que é relevante para a proteção solar. As temperaturas máximas começam altas, mas há uma tendência de queda, especialmente na sexta-feira, quando também a umidade atinge seu pico. Essas informações são fornecidas pela Open Weather e processadas com tecnologia de IA na CNN Brasil, sempre com base em dados jornalisticamente checados

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