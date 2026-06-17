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Previsão do tempo: chuvas fortes no Norte e tempo seco no interior do Brasil

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Previsão do tempo: chuvas fortes no Norte e tempo seco no interior do Brasil
Previsão Do TempoChuvaGeada
📆6/17/2026 9:44 AM
📰sbtnews
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O Brasil enfrenta um dia de contrastes climáticos, com pancadas fortes na região Norte, chuva no litoral e tempo seco no interior, além de temperaturas baixas na metade sul e risco de geada em áreas do Sul.

O dia será marcado por condições climáticas bastante variadas em todo o Brasil. A previsão indica pancadas fortes de chuva em parte da região Norte, com destaque para o oeste do Amazonas, onde há possibilidade de trovoadas e precipitação moderada a forte entre a tarde e a noite.

No litoral, trechos devem registrar chuva, enquanto o interior de algumas regiões terá tempo seco e temperaturas mais baixas, especialmente na metade sul do país. Uma frente fria avança pelo oceano, mas não deve provocar mudanças significativas nas condições do tempo sobre o continente. Há chance de formação de geada em áreas da serra, Campanha, norte e sul do estado do Rio Grande do Sul, além do oeste de Santa Catarina e do sul do Paraná.

Em alguns pontos, o dia pode começar com nevoeiro, mas ao longo do dia o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva na maior parte da região. As temperaturas seguem baixas mesmo durante a tarde, e o mar fica mais agitado no litoral do Rio Grande do Sul, com possibilidade de nevoeiro nas primeiras horas do dia. A máxima prevista é de 17°C em algumas localidades.

No Rio de Janeiro, o tempo firme predomina na maior parte do estado, com possibilidade de pancadas isoladas na região serrana. Em Minas Gerais, as pancadas variam entre fracas e moderadas, com volumes mais elevados no leste e nordeste do estado. O sul de Goiás também pode registrar temperaturas mais amenas devido à influência da umidade, enquanto no norte de Mato Grosso e de Goiás o calor volta a ganhar intensidade.

A umidade do ar pode ficar baixa em áreas do norte goiano, e os ventos ganham força em pontos isolados. No Nordeste, a situação é diversa: no sul da Bahia, a instabilidade aumenta e pode provocar chuva forte em alguns momentos; em Alagoas, a chuva ocorre de forma mais irregular; já entre Maranhão, Piauí e Ceará, as temperaturas seguem elevadas durante a tarde, com pancadas concentradas entre a tarde e a noite, acompanhadas de trovoadas.

Nas demais regiões, o cenário se mantém similar: tempo seco e temperaturas amenas no interior, com exceção de áreas isoladas onde a umidade do ar permanece baixa. A previsão geral indica que o padrão de tempo instável deve persistir nos próximos dias, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, enquanto o Sul e Sudeste experimentam uma trégua com maior presença do sol. É importante que moradores das áreas com risco de geada tomem precauções para proteger plantações e animais.

As condições marítimas também exigem atenção de navegantes, com ondas mais altas no litoral gaúcho. Em resumo, o dia será de contrastes, com extremos de chuva e secura, exigindo planejamento para atividades ao ar livre

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Previsão Do Tempo Chuva Geada Temperaturas Baixas Frente Fria

 

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