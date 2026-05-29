Previsão do tempo: Chuva atinge Sul e Norte no fim de semana; Sul e Sudeste registram frio

Mudança no tempo leva instabilidade ao Sul e causa alerta de temporal no extremo Norte; Sul e Sudeste têm manhãs frias, enquanto Centro-Norte permanece quente.

A previsão do tempo para o fim de semana aponta mudanças significativas em diferentes regiões do Brasil . A partir desta sexta-feira (29), a formação de novas áreas de instabilidade deve levar chuva para boa parte da Região Sul, com expectativa de precipitações que se estendem desde o norte do Rio Grande do Sul até grande parte de Santa Catarina e o centro-sul do Paraná no sábado (30).

Segundo o meteorologista César Soares, da Climatempo, essa instabilidade será causada pela formação de sistemas meteorológicos que favorecem a organização de nuvens carregadas. Paralelamente, um cavado - área alongada de baixa pressão que auxilia na formação de nuvens de tempestade - deve provocar chuva também em áreas do centro-sul de Minas Gerais, no interior de São Paulo (especialmente nas regiões de divisa com o sul mineiro) e no estado do Rio de Janeiro.

No Nordeste, pancadas rápidas podem ocorrer no Recôncavo Baiano e ao longo de todo o litoral leste, com possibilidade de intensidade forte em alguns momentos. Já no Norte do país, o extremo norte está em alerta para volumes elevados de chuva, especialmente em Roraima e no Amapá. Em Boa Vista, a sequência de dias chuvosos já vem causando transtornos.

As áreas centrais do Brasil, por outro lado, devem ter predomínio de tempo mais firme, com sol em estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul e parte do centro-sul do Rio Grande do Sul, embora as temperaturas permaneçam amenas, sem expectativa de calor forte. No domingo (31), a chuva continua concentrada no extremo norte, atingindo novamente Roraima, norte do Amazonas e Amapá. O litoral do Nordeste também segue com previsão de pancadas, que podem ser moderadas a fortes.

No Sudeste, a circulação de umidade vinda do oceano mantém muitas nuvens e condições para chuva, principalmente entre a tarde e a noite no Rio de Janeiro. Nas regiões Sul, Centro-Oeste e em grande parte do Sudeste, o tempo tende a ficar mais firme, mas sem elevação significativa das temperaturas. O país continua sob a influência de uma massa de ar mais frio, impedindo ondas de calor ou temperaturas muito elevadas.

Como destacou César, aquecer a ponto de gerar calor ainda está fora de cogitação, mesmo com alta sutil nos termômetros. Na sexta-feira, o frio se concentra no Sul e no Sudeste, com amanhecer gelado em capitais como Curitiba (mínima de 11°C), Florianópolis (13°C), São Paulo (14°C), Porto Alegre (14°C) e Rio de Janeiro (16°C). As máximas não devem passar de 24°C. Enquanto isso, no Centro-Norte as temperaturas ultrapassam os 30°C, condição comum para a época.

Alerta de temporal persiste do Pará ao norte do Amazonas, com situação mais preocupante em Roraima, onde se espera um volume acumulado de até 200 milímetros entre sexta e segunda-feira





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