Previsão do Tempo: Campo Grande terá semana com transição de tempo seco para chuvas e queda nas temperaturas

A semana em Campo Grande será marcada por mudanças significativas no clima. Inicia-se com dias secos, céu parcialmente nublado e temperaturas altas, mas a partir de quarta-feira as chuvas retornam, aumentando a umidade e reduzindo as temperaturas. Confira o detalhamento diário e as recomendações para os próximos dias.

Campo Grande terá uma semana com variação significativa no clima entre os dias 8 e 14 de junho. O início da semana será marcado por céu parcialmente nublado, ausência de chuva e ar seco, com temperaturas que chegam a 28°C. A partir de quarta-feira, as chuvas entram em cena e permanecem até o fim de semana, com queda nas temperaturas e aumento da umidade.

As mínimas ficam em torno de 13°C e as máximas chegam a 28°C ao longo do período. Na segunda-feira, o céu estará parcialmente nublado em Campo Grande. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 28°C de máxima. A sensação térmica será de 14°C pela manhã, 26°C durante o dia, 22°C à tarde e 18°C à noite.

A umidade do ar estará baixa, em 24%. Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 4,29 m/s. O índice ultravioleta será alto, com valor de 6,68, o que exige proteção solar.

Na terça-feira, o céu ficará encoberto em Campo Grande. As temperaturas variam entre 18°C de mínima e 27°C de máxima. A sensação térmica será de 18°C pela manhã, 25°C durante o dia, 21°C à tarde e 18°C à noite. A umidade do ar permanece baixa, em 27%.

Não há previsão de chuva. Os ventos sopram a 3,24 m/s. O índice ultravioleta será moderado, com valor de 4,71. A quarta-feira marca a chegada das chuvas em Campo Grande.

A probabilidade de chuva é de 100%, com chuva moderada e volume estimado de 5,36 mm. As temperaturas variam entre 16°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica será de 19°C pela manhã, 21°C durante o dia, 17°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar sobe para 40%.

Os ventos sopram a 5,13 m/s. O índice ultravioleta cai para 2,06. Na quinta-feira, Campo Grande terá manhã parcialmente nublada com chuva moderada à tarde. A probabilidade de chuva é de 100%, com volume estimado de 4,88 mm.

As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 24°C de máxima. A sensação térmica será de 15°C pela manhã, 24°C durante o dia, 21°C à tarde e 19°C à noite. A umidade do ar sobe para 56%. Os ventos sopram a 4,2 m/s.

O índice ultravioleta será alto, com valor de 6,68. A sexta-feira terá chuva fraca em Campo Grande, com probabilidade de 100% e volume estimado de 2,49 mm. As temperaturas variam entre 15°C de mínima e 23°C de máxima. A sensação térmica será de 18°C pela manhã, 20°C durante o dia, 19°C à tarde e 14°C à noite.

A umidade do ar atinge 80%, o maior índice da semana. Os ventos sopram a 5,61 m/s, sendo a maior velocidade registrada no período. O índice ultravioleta será baixo, com valor de 0,77. No sábado, Campo Grande terá céu claro pela manhã, com transição para parcialmente nublado ao longo do dia.

Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 13°C de mínima e 23°C de máxima. A sensação térmica será de 13°C pela manhã, 21°C durante o dia, 20°C à tarde e 18°C à noite. A umidade do ar ficará em 62%.

Os ventos sopram a 3,47 m/s. O índice ultravioleta será baixo, com valor de 1,0. O domingo terá céu parcialmente nublado com chuva fraca em Campo Grande. A probabilidade de chuva é de 90%, com volume estimado de 1,41 mm.

As temperaturas variam entre 17°C de mínima e 21°C de máxima, a menor amplitude térmica da semana. A sensação térmica será de 17°C pela manhã, 21°C durante o dia, 20°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar ficará em 65%. Os ventos sopram a 3,61 m/s.

O índice ultravioleta será baixo, com valor de 1,0. A semana em Campo Grande se divide em dois momentos distintos. Nos dias 8 e 9, o tempo será seco e com céu nublado, sem previsão de chuva e umidade relativa abaixo de 30%, o que exige atenção à hidratação. A partir de quarta-feira, dia 10, as chuvas chegam com probabilidade de 100% e permanecem até o domingo, com exceção do sábado, dia 13, que terá intervalo sem precipitação.

Os volumes acumulados de chuva entre quarta e sexta-feira chegam a aproximadamente 12,73 mm. No domingo, há 90% de probabilidade de chuva fraca, com 1,41 mm previstos. As temperaturas caem progressivamente ao longo da semana, com as mínimas chegando a 13°C no sábado. A sensação térmica acompanha as mudanças, com variações que podem diferir das temperaturas registradas, e os índices ultravioletas oscilam entre altos e baixos conforme a cobertura de nuvens.

A umidade relativa do ar, inicialmente baixa, atinge picos de 80% nos períodos chuvosos, enquanto a velocidade dos ventos permanece moderada, com maior destaque na sexta-feira. Espera-se, portanto, uma transição de um período seco e ensolarado para um ciclo de chuvas moderadas a fracas, com temperaturas mais amenas no final da semana, exigindo adaptação nas atividades ao ar livre e cuidados com a hidratação e proteção solar





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