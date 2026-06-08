Previsão do Tempo: Brasília terá semana de sol e umidade baixa seguida de chuvas intensas

A capital federal começa a semana com tempo seco e sol, mas a partir de quinta-feira há mudança com chuva moderada a forte e aumento da umidade. Veja a previsão detalhada para os próximos dias.

A semana em Brasília inicia com um padrão de tempo estável e seco, marcado por sol intenso e baixa umidade do ar , que se estende de segunda a quarta-feira.

Durante esses dias, as temperaturas apresentam amplitudes térmicas consideráveis, com noites e manhãs frescas e tardes quentes. A umidade relativa do ar atinge níveis críticos, chegando a 30% na quarta-feira, o que requer cuidados redobrados com a hidratação e a proteção da pele, especialmente devido ao índice ultravioleta que se mantém elevado, variando entre 8,4 e 8,6, considerado alto. Os ventos são fracos a moderados e não há previsão de chuvas.

A partir de quinta-feira, um sistema frontal aproxima-se da região, promovendo uma virada abrupta no cenário climático. A chuva chega de forma ainda fraca e isolada, mas a probabilidade e os volumes aumentam significativamente a partir da sexta-feira. Entre sexta e sábado, a precipitação se torna moderada e persistente, com volumes diários ultrapassando 7 mm, sendo sábado o dia mais chuvoso da semana com cerca de 8 mm.

A umidade do ar sobe drasticamente, alcançando 90% na sexta-feira, o que muda completamente a sensação de conforto térmico. O domingo encerra o período com chuva fraca, mas ainda com tempo nublado e úmido. A mudança rápida de um cenário seco e ensolarado para um período chuvoso e úmido destaca a variabilidade típica do clima na capital do país durante a transição entre estações.

As informações são atualizadas e baseadas em dados de centros meteorológicos, com o objetivo de orientar a população sobre as condições esperadas para o planejamento de atividades ao ar livre e cuidados com a saúde





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