Previsão do tempo: Belém terá semana chuvosa com céu parcialmente nublado e índices UV elevados

A previsão do tempo para Belém entre 8 e 14 de junho aponta chuvas diárias, variação de temperatura entre 22°C e 32°C e índice ultravioleta muito alto até quinta-feira. Maior volume de chuva está previsto para quarta-feira, com 14,54 mm. Saiba os detalhes.

A previsão do tempo para Belém indica uma semana predominantemente chuvosa e com céu parcialmente nublado , de segunda-feira, 8, a domingo, 14 de junho. Ao longo do período, as temperaturas oscilam entre mínimas de 22°C e máximas de 32°C, com sensação térmica podendo chegar a 36°C nos primeiros dias.

A probabilidade de chuva se mantém elevada, atingindo 100% na maioria dos dias, com volumes que variam e pico na quarta-feira, quando devem alcançar aproximadamente 14,54 mm. Os índices ultravioleta permanecem muito altos, acima de 10, de segunda a quinta-feira, exigindo cuidados redobrados com a proteção solar, e recuam para níveis moderados a partir de sexta-feira.

A umidade do ar apresenta pico de 80% na sexta-feira, enquanto os ventos sopram de forma fraca durante toda a semana, com velocidades entre 2,63 m/s e 3,63 m/s. Segunda-feira, 8 de junho: o dia terá céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 32°C de máxima, com sensação térmica de 35°C durante o dia e 26°C à noite.

A umidade do ar fica em 59%, a probabilidade de chuva é de 100% e o volume esperado é de 9,88 mm. Os ventos atingem 2,63 m/s e o índice ultravioleta é de 10,58 (muito alto). Terça-feira: o padrão se mantém, com céu parcialmente nublado e chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 32°C, sensação térmica de 36°C no período e 25°C no noturno.

Umidade em 55%, probabilidade de chuva de 100% e volume estimado em 4,39 mm. Ventos a 2,80 m/s e índice UV de 10,94 (muito alto). Quarta-feira: céu parcialmente nublado e chuva moderada. Temperaturas entre 23°C e 31°C, sensação térmica de 35°C (dia) e 26°C (noite).

Umidade de 58%, probabilidade de chuva de 100% e o maior volume da semana, 14,54 mm. Ventos sopram a 3,04 m/s e o índice UV atinge 10,87 (muito alto). Quinta-feira: céu parcialmente nublado com chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 32°C, sensação térmica de 34°C no dia e 26°C à noite.

Umidade em 57%, probabilidade de chuva de 100% e volume aproximado de 4,15 mm. Ventos a 3,62 m/s e índice UV de 10,45 (muito alto). Sexta-feira: céu parcialmente nublado e chuva fraca. Temperaturas entre 22°C e 30°C, sensação térmica de 30°C durante o dia e 25°C à noite.

A umidade sobe para 80%, a mais alta da semana. A probabilidade de chuva se mantém em 100%, com volume estimado em 4,38 mm. Ventos fracos a 2,72 m/s. O índice ultravioleta recua para 3,82 (moderado).

Sábado: céu parcialmente nublado com chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 31°C, sensação térmica de 35°C (dia) e 26°C (noite). Umidade em 61%, probabilidade de chuva de 99% (ligeiramente menor) e volume de 2,49 mm, o menor da semana. Ventos a 3,63 m/s e índice UV de 4,0 (moderado).

Domingo, 14 de junho: o dia terá chuva moderada. Temperaturas entre 23°C e 30°C, sensação térmica de 35°C no período diurno e 25°C no noturno. Umidade do ar em 74%, probabilidade de chuva de 100% e volume aproximado de 9,42 mm. Ventos sopram a 3,16 m/s e o índice UV permanece em 4,0 (moderado).

A análise final confirma que não haverá intervalo de tempo seco durante a semana, com precipitações diárias e volumes que se concentram na quarta-feira e também nos extremos da semana. Os índices UV só apresentam melhora a partir de sexta-feira, refletindo maior cobertura de nuvens. A umidade mais elevada ocorre na sexta-feira, e os ventos permanecem fracos, sem variações significativas. A sensação térmica se eleva nos primeiros dias, mas as chuvas ajudam a amenizar o desconforto.

Recomenda-se atenção à proteção solar nos dias de índice UV muito alto e estar preparado para a chuva constante. A previsão é baseada em dados apurados e checados por jornalistas, com suporte de tecnologias de Inteligência Artificial





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