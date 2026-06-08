Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Previsão do tempo: Belém terá semana chuvosa com céu parcialmente nublado e índices UV elevados

Tempo News

Previsão do tempo: Belém terá semana chuvosa com céu parcialmente nublado e índices UV elevados
BelémPrevisão Do TempoChuva
📆6/8/2026 1:17 PM
📰CNNBrasil
174 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 90% · Publisher: 97%

A previsão do tempo para Belém entre 8 e 14 de junho aponta chuvas diárias, variação de temperatura entre 22°C e 32°C e índice ultravioleta muito alto até quinta-feira. Maior volume de chuva está previsto para quarta-feira, com 14,54 mm. Saiba os detalhes.

A previsão do tempo para Belém indica uma semana predominantemente chuvosa e com céu parcialmente nublado , de segunda-feira, 8, a domingo, 14 de junho. Ao longo do período, as temperaturas oscilam entre mínimas de 22°C e máximas de 32°C, com sensação térmica podendo chegar a 36°C nos primeiros dias.

A probabilidade de chuva se mantém elevada, atingindo 100% na maioria dos dias, com volumes que variam e pico na quarta-feira, quando devem alcançar aproximadamente 14,54 mm. Os índices ultravioleta permanecem muito altos, acima de 10, de segunda a quinta-feira, exigindo cuidados redobrados com a proteção solar, e recuam para níveis moderados a partir de sexta-feira.

A umidade do ar apresenta pico de 80% na sexta-feira, enquanto os ventos sopram de forma fraca durante toda a semana, com velocidades entre 2,63 m/s e 3,63 m/s. Segunda-feira, 8 de junho: o dia terá céu parcialmente nublado com chuva moderada. As temperaturas variam entre 23°C de mínima e 32°C de máxima, com sensação térmica de 35°C durante o dia e 26°C à noite.

A umidade do ar fica em 59%, a probabilidade de chuva é de 100% e o volume esperado é de 9,88 mm. Os ventos atingem 2,63 m/s e o índice ultravioleta é de 10,58 (muito alto). Terça-feira: o padrão se mantém, com céu parcialmente nublado e chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 32°C, sensação térmica de 36°C no período e 25°C no noturno.

Umidade em 55%, probabilidade de chuva de 100% e volume estimado em 4,39 mm. Ventos a 2,80 m/s e índice UV de 10,94 (muito alto). Quarta-feira: céu parcialmente nublado e chuva moderada. Temperaturas entre 23°C e 31°C, sensação térmica de 35°C (dia) e 26°C (noite).

Umidade de 58%, probabilidade de chuva de 100% e o maior volume da semana, 14,54 mm. Ventos sopram a 3,04 m/s e o índice UV atinge 10,87 (muito alto). Quinta-feira: céu parcialmente nublado com chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 32°C, sensação térmica de 34°C no dia e 26°C à noite.

Umidade em 57%, probabilidade de chuva de 100% e volume aproximado de 4,15 mm. Ventos a 3,62 m/s e índice UV de 10,45 (muito alto). Sexta-feira: céu parcialmente nublado e chuva fraca. Temperaturas entre 22°C e 30°C, sensação térmica de 30°C durante o dia e 25°C à noite.

A umidade sobe para 80%, a mais alta da semana. A probabilidade de chuva se mantém em 100%, com volume estimado em 4,38 mm. Ventos fracos a 2,72 m/s. O índice ultravioleta recua para 3,82 (moderado).

Sábado: céu parcialmente nublado com chuva fraca. Mínima de 23°C e máxima de 31°C, sensação térmica de 35°C (dia) e 26°C (noite). Umidade em 61%, probabilidade de chuva de 99% (ligeiramente menor) e volume de 2,49 mm, o menor da semana. Ventos a 3,63 m/s e índice UV de 4,0 (moderado).

Domingo, 14 de junho: o dia terá chuva moderada. Temperaturas entre 23°C e 30°C, sensação térmica de 35°C no período diurno e 25°C no noturno. Umidade do ar em 74%, probabilidade de chuva de 100% e volume aproximado de 9,42 mm. Ventos sopram a 3,16 m/s e o índice UV permanece em 4,0 (moderado).

A análise final confirma que não haverá intervalo de tempo seco durante a semana, com precipitações diárias e volumes que se concentram na quarta-feira e também nos extremos da semana. Os índices UV só apresentam melhora a partir de sexta-feira, refletindo maior cobertura de nuvens. A umidade mais elevada ocorre na sexta-feira, e os ventos permanecem fracos, sem variações significativas. A sensação térmica se eleva nos primeiros dias, mas as chuvas ajudam a amenizar o desconforto.

Recomenda-se atenção à proteção solar nos dias de índice UV muito alto e estar preparado para a chuva constante. A previsão é baseada em dados apurados e checados por jornalistas, com suporte de tecnologias de Inteligência Artificial

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Belém Previsão Do Tempo Chuva Céu Parcialmente Nublado Índice Ultravioleta

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Seleção feminina vence jogaço de cinco sets e encerra invencibilidade de 39 partidas da ItáliaSeleção feminina vence jogaço de cinco sets e encerra invencibilidade de 39 partidas da ItáliaEm duelo entre as únicas equipes com 100% de aproveitamento, Brasil ganha com parciais de 25/15, 25/22, 21/25, 24/26 e 15/12
Read more »

Lesão de Wesley, cortado da Copa do Mundo, é mais grave que a de Neymar; entenda as diferençasLesão de Wesley, cortado da Copa do Mundo, é mais grave que a de Neymar; entenda as diferençasA lesão no músculo adutor da coxa esquerda que tirou Wesley, de 22 anos, da Copa do Mundo é ...
Read more »

Previsão do Tempo: Brasília terá semana de sol e umidade baixa seguida de chuvas intensasPrevisão do Tempo: Brasília terá semana de sol e umidade baixa seguida de chuvas intensasA capital federal começa a semana com tempo seco e sol, mas a partir de quinta-feira há mudança com chuva moderada a forte e aumento da umidade. Veja a previsão detalhada para os próximos dias.
Read more »

Previsão do tempo: São Luís terá semana de chuvas moderadas a fracas e índices UV altosPrevisão do tempo: São Luís terá semana de chuvas moderadas a fracas e índices UV altosA capital maranhense terá céu parcialmente nublado e chuva todos os dias entre 8 e 14 de junho, com probabilidade de 100%. Chuvas mais volumosas são esperadas na quarta e quinta-feira, enquanto os índices ultravioleta permanecem muito altos até quinta-feira, exigindo cuidados com exposição solar.
Read more »



Render Time: 2026-06-08 16:17:42