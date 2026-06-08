Previsão detalhada para Vitória: sol, chuvas moderadas e temperaturas amenas de 8 a 14 de junho

A semana de 8 a 14 de junho em Vitória alternará entre sol e períodos nublados, com chuvas fracas na quinta, certeza de precipitação na sexta, pico de chuva moderada no sábado e tempo seco novamente no domingo, mantendo temperaturas entre 18 e 28 graus.

A próxima semana em Vitória promete alternar períodos de sol e nuvens, com temperaturas que permanecerão amenas, variando entre 18 graus na madrugada e chegando até 28 graus nas tardes mais quentes.

O início da agenda, de segunda a quarta-feira, será marcado por céu parcialmente nublado, permitindo que o sol apareça em intervalos curtos, sem previsão de chuvas. Nas manhãs, a sensação térmica será próxima à mínima registrada, enquanto à tarde os termômetros subirão entre 23 e 27 graus, dependendo do dia.

A umidade do ar oscilá‑rá entre 55 e 61 por cento, e os ventos soprarão moderadamente, entre quatro e seis metros por segundo, com índice ultravioleta variando de moderado a alto, exigindo proteção solar nos períodos de maior exposição. Na quinta‑feira, a primeira fraca pancada de chuva aparecerá, com probabilidade de sessenta por cento e volume estimado em pouco menos de um milímetro.

As temperaturas subirão ligeiramente, ficando entre 21 e 25 graus, e a umidade alcançará 68 por cento, indicando um início de fase mais úmida. Na sexta‑feira, a precipitação torna‑se certa, com probabilidade de cem por cento, ainda em volume discreto, cerca de três milímetros, mas suficiente para molhar o solo e aumentar a sensação de calor, que poderá alcançar 26 graus durante o dia, enquanto à noite as temperaturas cairão para 21 graus.

O índice ultravioleta desce para níveis baixos, reduzindo o risco de queimaduras solares. O ápice das chuvas acontece no sábado, quando um sistema mais forte trará precipitação moderada, estimada em oito milímetros, o maior volume da semana. As temperaturas oscilarão entre 20 e 28 graus, com sensação térmica que pode chegar a 29 graus durante o pico de calor. A umidade cairá para 57 por cento, mas os ventos ainda permanecerão intensos, próximos de seis metros por segundo.

No domingo, a atmosfera se estabiliza novamente, com céu aberto e sol predominante, sem risco de nova precipitação. As temperaturas ficarão entre 20 e 23 graus, com sensação térmica confortável em torno de 23 graus durante o dia, e a umidade subirá para 65 por cento. Os ventos suavizarão ligeiramente, permanecendo abaixo de seis metros por segundo, e o índice ultravioleta permanecerá em níveis baixos, tornando o final de semana ideal para atividades ao ar livre.

Em resumo, a semana em Vitória começa com clima seco e temperaturas moderadas, evolui para uma fase chuvosa entre quinta e sábado, e encerra com tempo claro e agradável no domingo, oferecendo ao público orientações para se proteger do sol nos dias mais intensos e se preparar para as chuvas moderadas que se aproximam





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