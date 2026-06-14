Previsão da Copa do Mundo 2026: Modelo estatístico aponta Espanha como favorita

Um modelo estatístico desenvolvido pela nossa equipe calcula as probabilidades de cada seleção vencer a Copa do Mundo de 2026. A Espanha lidera com 16-17%, seguida por França e Argentina com 12% cada. O modelo simula milhares de torneios para lidar com a incerteza do futebol.

Um modelo estatístico desenvolvido pela nossa equipe calcula as probabilidades de cada seleção vencer a Copa do Mundo de 2026. O modelo funciona em duas etapas: primeiro mede a força de cada equipe usando dados como ranking Elo, valor das equipes e outros fatores; depois simula o torneio milhares de vezes.

Assim, podemos calcular as probabilidades de cada seleção. Nossa previsão atualizada indica que a Espanha é a favorita para ganhar a Copa do Mundo de 2026, com uma probabilidade entre 16% e 17%.

No entanto, mesmo sendo favorita, a Espanha perde o torneio cinco de cada seis vezes. Outros favoritos são França (12%) e Argentina (12%), mas juntos eles não vencem nem metade das simulações. Essa aparente contradição é simples estatística: temos dificuldade em lidar com a incerteza. O modelo respeita a natureza do jogo.

O futebol é difícil de prever, e uma Copa do Mundo ainda mais. As seleções jogam poucas partidas, o que obscurece seu nível real; e haverá cinco eliminatórias em jogo único, onde um gol pode ser decisivo. Para uma equipe forte, ainda é muito complicado obter cinco vitórias consecutivas (80% x 80% x 70% x 65% x 65% = 16%). O modelo pode apontar favoritos, mas não um vencedor provável.

Vamos começar com um jogo. Clicando no botão da bola abaixo, você pode simular um mundial com nosso modelo. Cada partida será jogada e cada cruzamento será decidido até encontrar o campeão dessa simulação. O truque para calcular probabilidades é repetir essas simulações 100, 1.000 e até 100.000 vezes.

Você também pode fazer isso no interativo a seguir. Se passar um tempo fazendo simulações, verá que as porcentagens convergem para nossa previsão. Mas levará um tempo maior do que se poderia imaginar. É assim que o acaso funciona.

Do que dependem nossas simulações? Mais abaixo detalhamos a metodologia, mas o essencial é simples. Treinamos um modelo para prever cada partida com base na força dos dois rivais. Essa força é medida com duas métricas principais: um ranking Elo baseado em resultados e o valor das equipes.

Além disso, consideramos outros fatores como ser anfitrião (que dá vantagem), idade e liga dos jogadores (para ajustar seu valor) e um Elo histórico (regressão à média). A vantagem de ter um modelo estatístico é que podemos prever muitos detalhes. Por exemplo, a tabela a seguir mostra a probabilidade de cada seleção ficar em cada posição de seu grupo. Cada equipe tem um número enorme de caminhos possíveis até a final, com muitos rivais potenciais nas oitavas, quartas e semifinais.

Mas esses cruzamentos não são aleatórios e podem ser previstos. O interativo a seguir indica quais são os rivais mais prováveis de uma seleção em seu caminho para a final. O acaso pode pregar peças. Por exemplo, no início do torneio, a Espanha tinha 31% de chances de cruzar nas oitavas com a Argentina, que seria um rival duríssimo para a primeira eliminatória.

Nós fazemos isso desde 2018, quando superamos os modelos do Goldman Sachs e do UBS. Ainda assim, temos que reconhecer que as apostas e os mercados de previsão são difíceis de superar. Você pode vencê-los em um ano, como fizemos em 2022, mas é raro fazer isso sistematicamente. Algumas pessoas conseguiram.

Nos anos 2000, Tony Bloom e Matthew Benham - um matemático e um físico - usaram modelos não muito diferentes do nosso para apostar contra casas asiáticas. Eles fizeram isso primeiro juntos e depois separados, brigados. E os dois ganharam dinheiro suficiente para comprar os clubes de sua infância: o Brighton e o Brentford, hoje ambos na Premier League. A incerteza do futebol não pode ser reduzida muito mais.

Em algum momento, esbarramos naquilo que chamamos de acaso. Essa cascata de fatores desconhecidos que, juntos, desencadeiam a realidade. Por que um dado é imprevisível? Sua física não é misteriosa.

Mas é impossível medir com exatidão a velocidade do cubo, o ângulo do lançamento, sua geometria e o ar ao redor. O futebol é igual: a pressão da bola, um grito da torcida, o descanso de cada jogador, uma dor, um pensamento de dúvida. Cada um desses elementos é desprezível por si só, mas agregados em milhares decidem as partidas. Por isso o futebol não pode ser resolvido.

Por isso deixa espaço ao destino do jovem recém-chegado e do veterano que joga sem futuro. Por isso invocamos a sorte do campeão. Por isso mandamos calar os amigos antes de um pênalti. E por isso nos atrai uma Copa do Mundo: porque sabemos que no final tudo será decidido em instantes de acaso irredutível, nesses abismos de universo onde o modelo se rende.

Nossas previsões são o resultado de fazer milhares de simulações do torneio. Em cada partida, a probabilidade de que um ou outro time vença depende de seus dados. Por exemplo, se a Espanha joga contra a Alemanha em campo neutro, a probabilidade de vencer é 52% e a de perder é 21%. O modelo é atualizado constantemente com novos dados, como lesões ou mudanças de elenco, para refletir as condições mais recentes.

A cada nova informação, as probabilidades podem mudar, mas a essência permanece: o futebol é um esporte de alta incerteza, e mesmo o melhor modelo só pode oferecer estimativas, nunca certezas. É por isso que acompanhamos o torneio com tanta paixão: cada partida é uma nova história, onde o improvável pode acontecer a qualquer momento





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