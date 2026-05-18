Previsões para a Semana em São Luís

O texto descreve as previsões climáticas para a semana em São Luís, com previsão de chuvas em todos os sete dias do período, variando em intensidade desde chuva moderada no início da semana a chuva fraca nos demais dias. Também são destacadas as temperaturas, umidade do ar e índices ultravioleta durante o período.

A semana em São Luís entre segunda-feira (18) e domingo (24) será marcada por chuvas em todos os dias do período, com céu parcialmente nublado e precipitações que variam entre chuva moderada no início da semana e chuva fraca nos demais dias.

As temperaturas mínimas ficarão entre 25°C e 26°C, e as máximas chegarão a 29°C. A umidade do ar será entre 68% e 77%. Quanto aos índices ultravioleta, eles permanecerão elevados ao longo dos dias, atingindo picos de 11,01 na quinta-feira, o que exige atenção especial para quem se expõe ao sol





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