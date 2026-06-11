Previdência estima que a PEC que estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde custará R$ 27 bilhões aos cofres públicos

O Ministério da Previdência estima que a PEC que estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde custará aproximadamente R$ 27 bilhões aos cofres públicos. O montante se refere a um déficit atuarial, ou seja, sinaliza que pode faltar dinheiro em caixa para arcar com a nova despesa. Do impacto total estimado, cerca de R$ 17,6 bilhões serão no Regime Próprio de Previdência Social e R$ 10,3 bilhões do Regime Geral de Previdência Social. As estimativas não consideram os efeitos retroativos decorrentes da eventual revisão de aposentadorias já concedidas.

O Ministério da Previdência estima que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que estabelece aposentadoria especial para agentes de saúde custará aproximadamente R$ 27 bilhões aos cofres públicos .

O montante se refere a um déficit atuarial, ou seja, sinaliza que pode faltar dinheiro em caixa para arcar com a nova despesa. Do impacto total estimado, cerca de R$ 17,6 bilhões serão no Regime Próprio de Previdência Social e R$ 10,3 bilhões do Regime Geral de Previdência Social. As estimativas não consideram os efeitos retroativos decorrentes da eventual revisão de aposentadorias já concedidas. Autonomia financeira do BC: O que diz a PEC aprovada pela CCJ do Senad





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