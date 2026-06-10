Pressão no PT-SP por Simone Tebet como vice de Haddad esbarra em recusa da ex-ministra

Ala do PT de São Paulo defende Simone Tebet como vice na chapa de Fernando Haddad ao governo estadual, mas ela já sinalizou que quer disputar o Senado.

Uma ala do Partido dos Trabalhadores (PT) de São Paulo está pressionando para que Simone Tebet ( PSB ) seja a candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado.

De acordo com um interlocutor, pesquisas internas indicam que Tebet traria mais votos do que Márcio França (PSB), também citado como possível vice. Além do impacto eleitoral, a pré-candidata tem a seu favor o fato de ser mulher e sua trajetória política como ex-ministra do Planejamento.

No entanto, Simone Tebet já descartou a possibilidade, afirmando que seu foco é uma vaga no Senado. Para isso, mudou seu domicílio eleitoral e sua filiação partidária, deixando o MDB e se filiando ao PSB. Alguns membros do PT acreditam que uma conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia revertê-la, mas até o momento não há nenhum encontro agendado entre eles.

A indefinição sobre a vice na chapa de Haddad persiste a pouco mais de um mês do início das convenções partidárias, quando os candidatos serão oficializados. Além de Tebet, outros nomes se colocaram à disposição para as duas vagas ao Senado na mesma chapa, como os ex-ministros Márcio França e Marina Silva (Rede). A Federação PSOL-Rede, por sua vez, pressiona por uma das vagas para garantir representação na coligação e evitar que ambas fiquem com o PSB.

Dentro do PT, há quem defenda a indicação de Márcio França para a vice, mas ele tem demonstrado resistência. Aliados de França argumentam que, por ter mais tempo de partido e ser paulista, ele seria a escolha mais natural. Outro nome já ventilado foi o da pecuarista Teresa Vendramini (PDT), que também recusou a oferta. A decisão final deve ficar para as vésperas da oficialização das candidaturas.

Ainda não há data definida para a convenção estadual do PT. Em contraste, o Republicanos já marcou sua convenção para 1º de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, onde será oficializada a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas ao governo do estado. A cena política paulista segue em movimento, com negociações intensas nos bastidores e aBB





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simone Tebet Fernando Haddad PT PSB Vice-Governador São Paulo Eleições 2022 Márcio França Convenções Partidárias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ação dos EUA sobre facções eleva pressão no debate de segurançaDivergências de Lula e Flávio Bolsonaro intensificam guerra de narrativas sobre pauta

Read more »

9 milhões de empresas inadimplentes preocupam economia | Nova EconomiaRecorde histórico de CNPJs negativados revela pressão sobre caixa, crédito e sobrevivência dos pequenos negócios

Read more »

Panelas de pressão elétricas trazem segurança e automação para a cozinha brasileiraModelos elétricos substituem o tradicional medo de explosões ao oferecer controle programável, múltiplos sistemas de segurança e funções versáteis, mudando a relação dos consumidores com esse utensílio.

Read more »

Após vista de Gilmar, pressão chega a Cármen Lúcia para barrar nova lei da Ficha LimpaApós vista de Gilmar, pressão chega a Cármen Lúcia para barrar nova lei da Ficha Limpa

Read more »