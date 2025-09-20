Pressão nas redes sociais força deputados a recuar e pedir desculpas por voto na PEC da Blindagem

A forte reação nas redes sociais após a votação da PEC da Blindagem levou deputados de diferentes espectros políticos a recuar de seus votos e pedir desculpas. A mobilização online, impulsionada por artistas e entidades civis, demonstra a crescente influência da opinião pública e a fragilidade de acordos políticos frente à pressão popular.

A repercussão negativa da PEC da Blindagem nas redes sociais provocou um recuo generalizado entre deputados, tanto de esquerda quanto de direita, que inicialmente votaram a favor da proposta. A mobilização digital, que envolveu artistas, entidades da sociedade civil e a população em geral, resultou em pedidos de desculpas e justificativas diversas para a mudança de posicionamento.

O movimento demonstra a crescente influência da opinião pública online na tomada de decisões políticas e a fragilidade de acordos internos diante da pressão popular. As justificativas apresentadas pelos parlamentares variaram, desde alegações de ameaças e retaliações internas até a tentativa de negociar e evitar a votação da anistia, mostrando a complexidade das negociações e os desafios enfrentados pelos deputados diante da forte reação popular. \Diversos parlamentares, como Silvye Alves (União-GO), Merlong Solano (PT-PI), Pedro Campos (PSB-PE) e Thiago de Joaldo (PP-SE), manifestaram arrependimento e pediram desculpas aos seus eleitores. A deputada Silvye Alves, por exemplo, alegou ter sofrido pressão de “pessoas influentes” do Congresso para mudar seu voto, admitindo ter cedido à pressão. Merlong Solano, por sua vez, justificou seu voto favorável como uma tentativa de impedir a anistia e viabilizar pautas populares, reconhecendo, posteriormente, que a estratégia não surtiu efeito. Pedro Campos, em sua explicação, mencionou a busca por amenizar o impacto da PEC e barrar a anistia, mas admitiu a derrota na votação. Thiago de Joaldo, por fim, reconheceu ter falhado e se comprometeu a corrigir sua postura. A reação dos deputados reflete a intensa pressão exercida pelas redes sociais e a necessidade de responder às demandas e expectativas da população. \Um levantamento realizado pela consultoria Bites, a pedido do GLOBO, revelou que a discussão sobre a PEC da Blindagem gerou quase 1,6 milhão de menções nas redes sociais desde a votação na Câmara. A maior parte do volume de menções se concentrou na plataforma X, indicando o impacto significativo da discussão no ambiente online. A análise da Bites também aponta que, embora a esquerda tenha dominado a discussão, o tema não conseguiu romper a “bolha”, ou seja, não alcançou um público mais amplo que não acompanha política. A pesquisa demonstra a força da mobilização digital na conscientização da população, mas também ressalta a importância de ampliar o alcance das discussões políticas para além dos grupos já engajados. A pressão das redes contribuiu, inclusive, para a formação de uma oposição no Senado ao texto da PEC, inclusive entre parlamentares de direita, evidenciando a capacidade da sociedade civil de influenciar o processo legislativo





