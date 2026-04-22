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Pressão Continua: Torcida Vaiar Roger Machado Apesar da Vitória do São Paulo

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Pressão Continua: Torcida Vaiar Roger Machado Apesar da Vitória do São Paulo
São PauloJuventudeRoger Machado
📆4/22/2026 4:50 PM
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Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, o técnico Roger Machado foi alvo de vaias e críticas da torcida do São Paulo no Morumbis. Jornalistas e analistas debatem a responsabilidade pelo resultado apertado e a pressão sobre o treinador.

A partida entre São Paulo e Juventude , encerrada com a magra vitória do Tricolor por 1 a 0, reacendeu o debate sobre a pressão exercida pela torcida sobre o técnico Roger Machado .

A noite no Morumbis foi marcada por vaias e hostilidade direcionadas ao treinador, mesmo com o resultado positivo. A reação da torcida, que se manifestou desde a divulgação da escalação com vaias ao nome de Roger, gerou discussões e análises sobre os limites da cobrança e a responsabilidade pelos resultados.

A partida em si demonstrou o domínio do São Paulo em posse de bola e na criação de oportunidades, com destaque para o gol de Luciano, que abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo após uma bela jogada iniciada por Danielzinho e Lucas Ramon, com o cruzamento preciso de Artur. Luciano, demonstrando seu comprometimento com o clube, celebrou o gol beijando a bandeira de escanteio do Tricolor.

Apesar da vantagem, o São Paulo não conseguiu ampliar o placar, com Luciano desperdiçando uma chance clara aos 39 minutos. O Juventude, por sua vez, apresentou dificuldades em controlar o jogo e criou poucas oportunidades de perigo, sendo contido pela defesa tricolor. A segunda etapa trouxe um lance polêmico com a marcação de um pênalti a favor do São Paulo após possível desvio de mão de Léo Índio, confirmado pelo VAR.

No entanto, a cobrança de Calleri foi defendida pelo goleiro Pedro Rocha, mantendo a vantagem mínima do São Paulo para o jogo de volta. A atuação de Luciano foi elogiada, evidenciando sua importância para o elenco e sua capacidade de blindar o técnico Roger Machado das críticas.

A discussão sobre a responsabilidade pela vitória apertada se intensificou após a partida, com o jornalista Fernando Campos, da CazéTV, defendendo que a culpa não recai sobre Roger Machado, mas sim sobre os jogadores. Campos ressaltou a necessidade de equilíbrio na análise dos resultados e criticou as vaias e xingamentos direcionados ao treinador, argumentando que a torcida, embora legítima em seus sentimentos, deve ser mais ponderada em suas manifestações.

Ele enfatizou que o São Paulo dominou o jogo e que a responsabilidade pela dificuldade em ampliar o placar é dos atletas em campo. A pressão sobre Roger Machado continua alta, e o resultado do jogo de volta será crucial para definir o futuro do técnico no comando do São Paulo.

A torcida, dividida entre a cobrança por resultados e a busca por um futebol mais consistente, aguarda ansiosamente a próxima partida, na esperança de ver o Tricolor avançar na competição e superar as dificuldades enfrentadas. A partida também serve como um alerta para a necessidade de um melhor desempenho do time, que precisa converter a posse de bola e as oportunidades criadas em gols para garantir vitórias mais tranquilas e diminuir a pressão sobre o técnico e os jogadores.

A atuação de Luciano, apesar do gol marcado, demonstra que o time ainda precisa de mais consistência no ataque e de um melhor aproveitamento das chances criadas. O jogo de volta promete ser ainda mais disputado, com o Juventude buscando o empate para levar a decisão para os pênaltis ou para conquistar a vaga de forma direta. O São Paulo, por sua vez, precisa mostrar sua força em casa e garantir a classificação para a próxima fase da competição.

A torcida, ciente da importância do jogo, espera comparecer em massa ao Morumbis para apoiar o time e incentivar os jogadores a darem o seu melhor em campo. A vitória por 1 a 0, embora importante, não foi suficiente para acalmar os ânimos e a pressão sobre Roger Machado, que precisa lidar com a insatisfação de parte da torcida e com a cobrança por resultados mais expressivos.

A análise da partida e a discussão sobre a responsabilidade pelos resultados devem continuar nos próximos dias, com a expectativa de que o São Paulo possa apresentar um futebol mais consistente e garantir a classificação para a próxima fase da competição

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