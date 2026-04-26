Presidente passa por cirurgia de câncer de pele e tratamento para tendinite

O Presidente da República realizou procedimentos médicos para remover uma lesão cancerígena no couro cabeludo e tratar uma tendinite no polegar da mão direita. O PT, em seu congresso, define a reeleição de Lula em 2026 como prioridade.

O Presidente da República passou por dois procedimentos médicos no Hospital Sírio Libanês , em São Paulo, na última sexta-feira, 24 de novembro, e recebeu alta no mesmo dia.

Os procedimentos envolveram a remoção de uma lesão cancerígena de pele localizada no couro cabeludo e uma infiltração no punho da mão direita para tratamento de uma tendinite no polegar. A assessoria de imprensa presidencial informou que ambos os procedimentos transcorreram sem intercorrências e que o Presidente retornou a Brasília na tarde de domingo, 26 de novembro.

Em relação à lesão no couro cabeludo, o Presidente explicou que a remoção foi necessária devido ao crescimento contínuo da lesão, o que poderia impedir a cicatrização e causar sangramento. Ele enfatizou que se tratava de uma lesão localizada e que a conduta médica padrão nesses casos é a remoção. Uma biópsia foi realizada como medida de precaução, e o resultado está previsto para os próximos dias. A dermatologista responsável pela remoção, Dra.

Cristina Abdala, esclareceu que a lesão era um tipo comum de câncer de pele causado pela exposição prolongada ao sol, ressaltando que não há risco de disseminação e que o acompanhamento regular é fundamental. A médica tranquilizou, afirmando que o procedimento não indica um prognóstico desfavorável, mas sim a importância de um acompanhamento contínuo. A recomendação médica é que o Presidente mantenha repouso e retome suas atividades normais na segunda-feira, 27 de novembro.

Paralelamente aos procedimentos médicos do Presidente, o Partido dos Trabalhadores (PT) realizou seu Congresso Nacional em Brasília, de sexta-feira a domingo. Durante o congresso, foi aprovado um manifesto intitulado 'Construindo o Futuro', que estabelece a reeleição do Presidente Lula em 2026 como o principal objetivo estratégico do partido para o próximo período. A decisão reflete o desejo do PT de dar continuidade ao atual governo e consolidar suas políticas.

O congresso também serviu como um momento de reflexão sobre os desafios e oportunidades para o partido nos próximos anos. Outras notícias em destaque incluem o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para o segundo turno, com um potencial de mudança de voto significativo entre os eleitores, e notícias sobre a vida de celebridades como Ronaldinho Gaúcho e Paolla Oliveira, além de um caso criminal de grande repercussão no Rio de Janeiro





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