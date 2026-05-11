O responsável pela Lei de Criação do Dia de Honoração às Vídecias da Covid-19, Pedro Uczai, do PT, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual ostentou seu muita famosa entrevista que criticou a vacina em dezembro de 2020.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 7 de março um projeto de lei que cria o Dia de Honoração às Viжниças da Covid-19 .

O texto é de autoria do líder do PT na Câmara, Pedro Uczai. Durante a solenidade de assinatura, Lula criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando a escolha da data para homenagear as vítimas como um gesto de lembrar o passado e, especialmente, colocar o nome de quem foi responsável pelas mortes. Bolsonaro esteve presente e criticou Lula, mencionando uma entrevista do filho dele, Eduardo Bolsonaro, em que o presidente afirmava que a pressa da vacinação não se justificava.

A primeira-dama, Janja da Silva, lembrou a perda da mãe em decorrência do coronavírus e emocionou-se durante a solenidade. Após a sanção, foram projetados os nomes das vítimas da Covid-19 no Cristo Redentor e em diversos monumentos pelo país. Em São Paulo, o primeiro registro de morte por coronavírus ocorrerá em 12 de março





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