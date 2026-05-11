Presidente Lula amplia o programa Luz para Todos, focando em comunidades da Amazônia e na geração de renda.

O presidente Lula editou decreto que amplia o programa Luz para Todos, com foco em comunidades remotas da Amazônia e no uso produtivo da energia para geração de renda. Pela alteração, o programa passa a ‘apoiar a qualificação de mão de obra local associada à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em regiões remotas da Amazônia Legal’.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou decreto que amplia o alcance do programa Luz para Todos, com foco em comunidades remotas da Amazônia e no uso produtivo da energia para geração de renda.
O texto foi publicado no DOU (Diário Oficial da União). Na última sexta-feira (8), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a ampliação do programa irá atender até 233 mil novas famílias. Pela alteração, o programa passa a ‘apoiar a qualificação de mão de obra local associada à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em regiões remotas da Amazônia Legal’
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