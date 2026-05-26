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Presidente lidera com até 37 pontos de vantagem no Sergipe

Política News

Presidente lidera com até 37 pontos de vantagem no Sergipe
SergipeLulaFlávio Bolsonaro
📆5/26/2026 12:23 PM
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A pesquisa Real Time Big Data mostra que o presidente tem vantagem significativa sobre o senador no estado do Nordeste.

O presidente lidera com até 37 pontos de vantagem no Sergipe ; Flávio Bolsonaro e Aécio Neves são os mais rejeitados ao Planalto. A pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta terça-feira, 26 de maio de 2026.

Considerando o limite inferior da margem de erro, o atual presidente tem entre 33 e 37 pontos de vantagem sobre o senador. O ex-governador Romeu Zema e o ativista Renan Santos têm 3% dos votos sergipanos, cada um. Os ex-governadores Ronaldo Caiado e Aécio Neves, o ex-ministro Joaquim Barbosa e o escritor Augusto Cury pontuam 1% cada.

Em eventual segundo turno, Lula aparece com 62% dos votos contra 26% de Flávio Bolsonaro, marcando até 36 pontos percentuais de dianteira sobre o rival bolsonarista. O ranking de rejeição eleitoral é liderado por Flávio Bolsonaro, com 55%, e por Aécio Neves, com 49%. A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores no Sergipe entre os dias 23 e 25 de maio de 2026.

A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-00282/2026

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Sergipe Lula Flávio Bolsonaro Aécio Neves Rejeição Eleitoral

 

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