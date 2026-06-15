Presidente equatoriano suspende imposto sobre cerveja durante a Copa e garante queda de mais de 20% nos preços

Guillermo Lasso decretou a isenção temporária do imposto sobre a cerveja enquanto durar a Copa do Mundo, prometendo redução de preço superior a vinte por cento e estímulo ao consumo interno.

O presidente do Equador , Guillermo Lasso , anunciou a suspensão temporária do imposto sobre a cerveja durante o período da Copa do Mundo, medida que deverá gerar uma redução de mais de vinte por cento no preço final ao consumidor.

A decisão foi tomada como parte de um conjunto de ações de estímulo ao turismo e ao consumo interno, já que o país espera receber um grande número de visitantes e torcedores durante o torneio. Segundo o ministro da Fazenda, a isenção será válida apenas enquanto houver partidas da Copa em território equatoriano, encerrando‑se imediatamente após a última partida do evento.

A expectativa é que a queda nos preços impulsione a venda de cervejas nas bares, restaurantes e pontos de venda nas principais cidades, como Quito e Guayaquil, gerando um aumento significativo na arrecadação indireta por meio de maior movimentação econômica. Além do impacto direto sobre os estabelecimentos do setor de bebidas, a medida deverá beneficiar o poder de compra da população local, que historicamente vê nos eventos esportivos uma oportunidade de lazer mais acessível.

Analistas de mercado apontam que a suspensão do imposto pode elevar o consumo de cerveja em até 15%, o que compensaria a perda temporária de receita tributária. Os especialistas também ressaltam que a estratégia pode servir de modelo para outras nações que buscam alavancar a atividade econômica durante grandes eventos internacionais, conciliando entretenimento e desenvolvimento local.

O governo equatoriano já divulgou um cronograma detalhado das etapas de implementação, incluindo a comunicação aos produtores, distribuidores e varejistas, bem como a fiscalização do cumprimento da nova política fiscal. A iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos torcedores, que agora poderão assistir aos jogos da seleção com um copo de cerveja mais barato nas áreas de concentração.

Organizações de consumidores elogiaram a postura do presidente Lasso, destacando que a medida demonstra sensibilidade às demandas da população em um momento de alto consumo de mídia e entretenimento. No entanto, críticos argumentam que a suspensão do imposto pode criar precedentes de políticas fiscais pontuais que dificultam o planejamento orçamentário de longo prazo.

O debate sobre os efeitos reais da medida ainda está em curso, mas, independentemente das controvérsias, a suspensão temporária do imposto sobre a cerveja marca uma das principais ações econômicas ligadas à Copa do Mundo de 2026 no Equador





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