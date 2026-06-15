O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou seu 80º aniversário no domingo, após confrontos entre a polícia e manifestantes anti-G7 na cidade suíça de Genebra. A cúpula do G7, grupo das maiores economias do mundo, discutirá economia e paz global com Trump e líderes mundiais. Líderes de várias nações, incluindo o Brasil, participarão da reunião.

Presidente dos EUA chega nesta segunda após celebrar 80º aniversário no domingo com lutas de MMA nos jardins da Casa Branca, o que obrigou a França a alterar datas da cúpulaCúpula do G7 na França discute economia e paz global com Trump e líderes mundiais A cúpula do G7 na França está marcada pela presença de Donald Trump e o recente acordo entre EUA e Irã para encerrar a guerra.

Emmanuel Macron, anfitrião do evento, busca discutir temas como economia global e controle sobre tecnologia digital. Líderes de várias nações, incluindo o Brasil, participam da reunião. Trump, que celebrou 80 anos com lutas de MMA na Casa Branca, terá encontros importantes, incluindo discussões sobre o Estreito de Ormuz e a paz na Ucrânia. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas.sedia nesta segunda-feira a cúpula do G7, grupo das maiores economias do mundo, dominada pela análise do acordo do presidente, quer impulsionar uma agenda de temas sensíveis, desde a redução dos desequilíbrios econômicos globais até o aumento do controle sobre a tecnologia digital, especialmente a inteligência artificial. Os líderes das sete maiores economias do mundo se reunirão em Évian-les-Bains, às margens do Lago de Genebra.

A França busca ampliar o alcance do G7 para além de seus sete membros:, chegará na terça-feira para uma sessão sobre seu país, enquanto líderes árabes estarão presentes para discutir o Irã. Os líderes do Brasil, Após o anúncio, no domingo, de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã para encerrar a guerra, Macron afirmou que o G7 discutirá as "consequências" esperadas nesta segunda-feira, incluindo a reabertura a longo prazo do Estreito de Ormuz.

Enquanto isso, Sam Altman, chefe da gigante de IA OpenAI, Dario Amodei, chefe da Anthropic, e Arthur Mensch, de sua concorrente europeia Mistral AI, se reunirão para um almoço na quarta-feira para discutir a proteção infantil no ambiente digital. Milhares de policiais e soldados participam da operação de segurança, que se estende até a vizinha Suíça, do outro lado do lago.

O presidente do Chile Gabriel Boric, o secretário-geral da ONU António Guterres, o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, e o governador do Pará Hélder Barbalho durante foto de família da COP30 — Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a foto de família Cúpula dos Líderes da COP30 em Belém — Foto: Mauro PIMENTEL / AFP Os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante foto de família da COP30 — Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP O rei Carl XVI Gustaf e a rainha Silvia, da Suécia, conversam com o presidente da COP30, embaixador Andre Corrêa do Lago durante foto de família da Cúpula do Clima — Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP A ex-presidente do Brasil e hoje à frente do banco dos Brics, Dilma Roussef, conversa com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez durante foto de família da COP30 — Foto: Mauro PIMENTEL / AFP A rainha Silvia, da Suécia, protege-se do sol antes de participar da foto de família da COP30 ao lado do rei Carl XVI Gustaf — Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martín, e o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof, posam para a foto oficial na Cúpula de Líderes antes da COP30, em Belém — Foto: Pablo Porciúncula / AFPNo domingo, confrontos eclodiram entre a polícia e manifestantes anti-G7 na cidade suíça de Genebra.

Manifestantes atiraram garrafas, pedras e fogos de artifício perto da sede da ONU, e a polícia respondeu com gás lacrimogêneo e canhões de água. comemorar seu 80º aniversário no dia anterior com lutas de artes marciais mistas nos jardins da Casa Branca Com o brilho sereno do Lago de Genebra como pano de fundo, os líderes do G7 tentarão encontrar pontos em comum com Trump após um ano que, por vezes, foi turbulento para as relações transatlânticas. O G7 está ansioso para reabrir o Estreito de Ormuz a fim de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo.

"O objetivo será observar as consequências deste acordo: apoio ao Líbano, a reabertura definitiva de Ormuz e, claro, a conclusão de um acordo sobre as atividades nucleares e de mísseis balísticos do Irã", declarou Macron





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