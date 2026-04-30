Head Topics

Presidente do Vitória critica arbitragem e é punido pelo STJD

Esportes News

Presidente do Vitória critica arbitragem e é punido pelo STJD
VitóriaSTJDArbitragem
📆4/30/2026 6:28 PM
📰CNNBrasil
169 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 97%

Fábio Mota, presidente do Vitória, foi suspenso por 30 dias pelo STJD após criticar a arbitragem em partida contra o Athletico-PR. Atacante Erick também foi punido, enquanto técnico Jair Ventura foi absolvido.

A polêmica em torno da arbitragem no futebol brasileiro ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, com o presidente do Esporte Clube Vitória , Fábio Mota , intensificando suas críticas durante um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ).

Mota, juntamente com o técnico Jair Ventura e o atacante Erick, foram denunciados por declarações consideradas ofensivas à equipe de arbitragem responsável pela partida contra o Athletico-PR, um confronto que resultou em derrota para o Vitória por 3 a 1 na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O incidente desencadeou uma onda de protestos por parte dos membros do clube, que questionaram diversas decisões tomadas durante a partida.

A insatisfação do clube com a arbitragem não é recente, sendo que Fábio Mota relembrou erros cometidos em jogos anteriores, como a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, demonstrando uma crescente frustração com o impacto das decisões arbitrais nos resultados da equipe. A situação expõe a tensão existente entre os clubes e os órgãos de arbitragem, levantando questionamentos sobre a transparência e a consistência dos critérios utilizados na condução das partidas.

Durante o julgamento, Fábio Mota reiterou suas críticas, enfatizando a necessidade de critérios mais objetivos e transparentes na arbitragem. Ele expressou sua preocupação com as perdas financeiras significativas que o clube sofre devido a erros de arbitragem, ressaltando que, apesar de apresentar reclamações formais e cumprir todos os requisitos exigidos, não obtém respostas ou soluções efetivas.

Mota enfatizou seu histórico de respeito e conduta exemplar durante seus quatro anos e meio à frente do clube, afirmando nunca ter recebido uma denúncia anterior. Ele defendeu o trabalho árduo que tem realizado para manter o Vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, destacando a importância da estabilidade financeira e esportiva para o clube.

A defesa de Mota buscou demonstrar que suas declarações foram motivadas pela paixão pelo clube e pela busca por uma arbitragem mais justa e imparcial, e não por intenção de desrespeitar ou intimidar os árbitros. A complexidade da situação reside na dificuldade de equilibrar a liberdade de expressão dos dirigentes e a necessidade de preservar a integridade da arbitragem, evitando ataques que possam comprometer a credibilidade do sistema. As consequências do julgamento foram diversas.

O atacante Erick foi punido com um gancho de dois jogos, o que significa que ele estará impossibilitado de participar das próximas duas partidas do Vitória. Fábio Mota recebeu uma suspensão de 30 dias, impedindo-o de exercer suas funções como presidente do clube durante esse período.

No entanto, o Vitória tem o direito de recorrer da decisão e solicitar efeito suspensivo, o que permitiria que Mota continuasse no cargo enquanto aguarda um novo julgamento pelo Pleno do STJD. Uma notícia positiva para o clube foi a absolvição do técnico Jair Ventura, que não recebeu nenhuma punição e está liberado para comandar a equipe no próximo confronto, contra o Coritiba, no sábado. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, será disputada no Barradão, em Salvador.

A decisão do STJD, embora tenha punido Mota e Erick, demonstra a complexidade da análise dos casos de crítica à arbitragem, levando em consideração o contexto das declarações e a intenção dos envolvidos. O caso reacende o debate sobre a necessidade de aprimorar os mecanismos de comunicação entre clubes e órgãos de arbitragem, buscando soluções que garantam a justiça e a transparência nas decisões

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Vitória STJD Arbitragem Fábio Mota Jair Ventura Erick Campeonato Brasileiro Punição Suspensão

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escala 6x1: Motta anuncia deputados do PT e Republicanos como presidente e relator da comissão especialEscala 6x1: Motta anuncia deputados do PT e Republicanos como presidente e relator da comissão especialAlencar Santana (PT-SP) foi escolhido presidente e Leo Prates (Republicanos-BA) será o relator do colegiado, que deve fazer mudanças na proposta de redução de jornada.
Read more »

Motta anuncia presidente e relator do fim da escala 6×1 na comissão especialMotta anuncia presidente e relator do fim da escala 6×1 na comissão especialO colegiado, que terá 37 integrantes titulares e 37 suplentes, deve concluir os trabalhos no fim de maio
Read more »

Presidente do México elogia as prisões de membros importantes do cartelPresidente do México elogia as prisões de membros importantes do cartelSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Presidente da La Liga reprova possível gancho a goleiro após soco: 'Devia ser de vários meses'Presidente da La Liga reprova possível gancho a goleiro após soco: 'Devia ser de vários meses'Artigo 103 do Código Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que consta 'agressão sem lesão' indica suspensões de quatro a 12 jogos
Read more »

Juiz condena o presidente do PSTU à prisão por discurso contra o ‘Estado sionista de Israel’Juiz condena o presidente do PSTU à prisão por discurso contra o ‘Estado sionista de Israel’Zé Maria defendeu um Estado palestino 'do Rio Jordão ao mar'. Para magistrado, trata-se de 'sentimento de segregação contra o povo judeu'
Read more »

Thiago Mendes é denunciado ao STJD por reclamações sobre arbitragem contra o CorinthiansThiago Mendes é denunciado ao STJD por reclamações sobre arbitragem contra o CorinthiansNo intervalo do jogo, capitão vascaíno criticou a atuação da equipe de arbitragem no confronto
Read more »



Render Time: 2026-04-30 21:28:38