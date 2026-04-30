Presidente do Vitória critica arbitragem e é punido pelo STJD

Fábio Mota, presidente do Vitória, foi suspenso por 30 dias pelo STJD após criticar a arbitragem em partida contra o Athletico-PR. Atacante Erick também foi punido, enquanto técnico Jair Ventura foi absolvido.

A polêmica em torno da arbitragem no futebol brasileiro ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira, com o presidente do Esporte Clube Vitória , Fábio Mota , intensificando suas críticas durante um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ).

Mota, juntamente com o técnico Jair Ventura e o atacante Erick, foram denunciados por declarações consideradas ofensivas à equipe de arbitragem responsável pela partida contra o Athletico-PR, um confronto que resultou em derrota para o Vitória por 3 a 1 na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O incidente desencadeou uma onda de protestos por parte dos membros do clube, que questionaram diversas decisões tomadas durante a partida.

A insatisfação do clube com a arbitragem não é recente, sendo que Fábio Mota relembrou erros cometidos em jogos anteriores, como a derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, demonstrando uma crescente frustração com o impacto das decisões arbitrais nos resultados da equipe. A situação expõe a tensão existente entre os clubes e os órgãos de arbitragem, levantando questionamentos sobre a transparência e a consistência dos critérios utilizados na condução das partidas.

Durante o julgamento, Fábio Mota reiterou suas críticas, enfatizando a necessidade de critérios mais objetivos e transparentes na arbitragem. Ele expressou sua preocupação com as perdas financeiras significativas que o clube sofre devido a erros de arbitragem, ressaltando que, apesar de apresentar reclamações formais e cumprir todos os requisitos exigidos, não obtém respostas ou soluções efetivas.

Mota enfatizou seu histórico de respeito e conduta exemplar durante seus quatro anos e meio à frente do clube, afirmando nunca ter recebido uma denúncia anterior. Ele defendeu o trabalho árduo que tem realizado para manter o Vitória na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, destacando a importância da estabilidade financeira e esportiva para o clube.

A defesa de Mota buscou demonstrar que suas declarações foram motivadas pela paixão pelo clube e pela busca por uma arbitragem mais justa e imparcial, e não por intenção de desrespeitar ou intimidar os árbitros. A complexidade da situação reside na dificuldade de equilibrar a liberdade de expressão dos dirigentes e a necessidade de preservar a integridade da arbitragem, evitando ataques que possam comprometer a credibilidade do sistema. As consequências do julgamento foram diversas.

O atacante Erick foi punido com um gancho de dois jogos, o que significa que ele estará impossibilitado de participar das próximas duas partidas do Vitória. Fábio Mota recebeu uma suspensão de 30 dias, impedindo-o de exercer suas funções como presidente do clube durante esse período.

No entanto, o Vitória tem o direito de recorrer da decisão e solicitar efeito suspensivo, o que permitiria que Mota continuasse no cargo enquanto aguarda um novo julgamento pelo Pleno do STJD. Uma notícia positiva para o clube foi a absolvição do técnico Jair Ventura, que não recebeu nenhuma punição e está liberado para comandar a equipe no próximo confronto, contra o Coritiba, no sábado. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, será disputada no Barradão, em Salvador.

A decisão do STJD, embora tenha punido Mota e Erick, demonstra a complexidade da análise dos casos de crítica à arbitragem, levando em consideração o contexto das declarações e a intenção dos envolvidos. O caso reacende o debate sobre a necessidade de aprimorar os mecanismos de comunicação entre clubes e órgãos de arbitragem, buscando soluções que garantam a justiça e a transparência nas decisões





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