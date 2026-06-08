Presidente do Santos celebra volta de Neymar à Seleção e destaca recuperação financeira do clube

Marcelo Teixeira comemora Neymar como camisa 10 do Santos em Copa após 56 anos e fala sobre reestruturação financeira e esportiva do clube.

Depois de 56 anos, o Santos volta a ter um camisa 10 em uma Copa do Mundo. Pelé vestiu a camisa santista em quatro edições consecutivas, e agora é a vez de Neymar .

Além disso, após 16 anos, um jogador do clube volta a ser convocado para a Seleção Brasileira em um Mundial. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância simbólica e esportiva desse retorno, mas também abordou os desafios financeiros que o clube ainda enfrenta.

"Equacionamos parte da dívida e estamos buscando equilibrar receitas e despesas. Em 2024, reduzimos a folha salarial de R$ 25 milhões para R$ 7 milhões. Outras medidas rigorosas foram adotadas no início da gestão. Mesmo disputando apenas duas competições, quando o orçamento previa quatro, conseguimos aumentar a arrecadação.

Tivemos uma receita de R$ 350 milhões, superior à de 2023. No ano passado, alcançamos R$ 780 milhões. Estamos no caminho certo para despertar um leão adormecido e os sinais de recuperação já aparecem", afirmou o presidente. Teixeira também comentou a contratação de Neymar pelo Santos após o rebaixamento em 2024, classificando-a como um marco na reconstrução do clube, tanto dentro quanto fora de campo.

"Sucesso total. Precisamos avaliar como ele estava antes: problemas físicos e sem sequência de jogos. O projeto da gestão foi abrir as portas do clube. Aposentamos na Série B para que a camisa 10 pudesse ser tirada do armário por um ídolo.

Existe o lado emocional do santista machucado pelo rebaixamento. A vinda dele contribuiu para dar autoestima ao torcedor, respeito e projeção. Tivemos a felicidade de estar na elite logo no primeiro ano, e mostramos ao mundo esse momento de transição e profissionalização. Os índices foram fantásticos em todos os sentidos: redes sociais, receitas de jogos e sucesso das partidas na capital paulista, com apelo maior por conta da presença dele.

Ele representa muito dentro de campo, com sequência de jogos contribuindo para os objetivos, e fora dele, com nossa imagem e trabalho ao lado de parceiros, ampliando ainda mais a marca Neymar", disse. Sobre a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, o presidente elogiou a postura do técnico Carlo Ancelotti.

"A CBF escolheu um treinador estrangeiro para esta Copa. Ele tem um olhar sem contaminação. É um critério profissional. Exigia-se convocação, sabia-se do potencial dele e que queria testar os jogadores.

Isso demonstra convicção do profissional. Ele vem de fora e pode pegar a mala e ir embora. Mostra comprometimento, sem pensar em questões sociais, e quer contar com o jogador. Ancelotti entende que Neymar pode ser útil.

Não é o atleta de 15 anos atrás, mas tem experiência, decide o jogo, coloca o atacante na cara do gol ou faz ele mesmo. Precisa explorar esse potencial para que ele seja importante no Santos e na Seleção", explicou Teixeira. O presidente também mostrou confiança na recuperação física de Neymar, garantindo que ele estará apto para o Mundial.

"Exemplo que dou, mesmo não sendo médico: se tivéssemos que contar com ele em um jogo decisivo, entraria em campo normalmente e jogaria. Na Seleção, idem. Ele estará apto a disputar a Copa. É uma contusão que incomoda, mas se precisar, ele vai.

Como tivemos aqui: foi poupado estrategicamente, mas em outros jogos não estava 100% e atuou. É decisão adotada pela CBF e pelo departamento médico. Não preciso testá-lo em amistoso, como pensa o treinador. Tudo são critérios para chegar bem à Copa e ele vai corresponder", afirmou.

Por fim, Marcelo Teixeira falou sobre o momento do clube e a reconstrução do elenco.

"Sabíamos das dificuldades por ter saído da primeira divisão em 2024. Ainda estamos em reestruturação e alcançamos o objetivo do semestre com a classificação na Copa do Brasil e para o playoff da Sul-Americana. O Santos tem um elenco, mas não está preparado para todas essas competições; é uma realidade, ainda mais com esse calendário de muitos jogos", concluiu





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