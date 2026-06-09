Presidente do Flamengo critica modelo de compensação da FIFA por jogadores na Copa do Mundo

Bap, presidente do Flamengo, questiona o valor pago pela FIFA aos clubes pelos atletas cedidos à Copa do Mundo e aponta falta de solidariedade entre as equipes.

O presidente do Flamengo , Bap, criticou abertamente o modelo de compensação financeira adotado pela FIFA para os clubes que cedem jogadores à Copa do Mundo.

Em entrevista ao Uol, ele destacou a falta de solidariedade entre os clubes em relação ao tema e afirmou que os valores estabelecidos são inadequados.

'Poucos clubes sofrem problemas porque muitos não têm tantos jogadores convocados. Então não há um senso de solidariedade entre os clubes no assunto, nem mesmo no critério de compensação financeira', declarou. Ele se referiu à diária de 5 mil dólares por jogador, com teto de 25 dias, e questionou a ausência de poder de negociação por parte dos clubes.

'Veja só, 5 mil dólares por dia com teto de 25 dias pela utilização do seu ativo. Você não tem o direito de opinar sobre o valor da remuneração do seu ativo. E esses valores só serão pagos em dezembro', completou. O Programa de Benefícios aos Clubes da FIFA prevê o pagamento de uma diária de 5 mil dólares (cerca de 25 mil reais) por cada atleta convocado para a Copa do Mundo.

O montante total a ser recebido por cada clube será calculado com base nos minutos jogados por seus atletas durante a competição. Esse valor depende tanto da performance individual dos jogadores quanto do avanço de suas seleções no torneio. Por isso, ainda não é possível estimar a quantia final que o Flamengo receberá, já que a campanha das seleções e a utilização dos jogadores estão em aberto.

O Flamengo tem se destacado por ter um número significativo de atletas convocados para a Copa do Mundo, o que coloca o clube em uma posição de destaque no cenário internacional. Essa representação reforça a importância do clube como formador de jogadores de alto nível, mas também levanta questões sobre a compensação financeira. Enquanto alguns clubes são amplamente beneficiados, outros com menor número de convocados não sentem o impacto, o que dificulta uma mobilização coletiva por mudanças no modelo atual.

A discussão sobre uma distribuição mais justa dos recursos gerados pela competição continua, especialmente considerando o papel crucial dos clubes na formação e no fornecimento de atletas para as seleções nacionais





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