Presidente do Conselho de Relações do Trabalho critica PEC que unifica regras trabalhistas

Alexandre Furlan, da CNI, afirma que proposta ignora diferenças setoriais e pode aumentar informalidade. Ele critica pressão política e defende debate mais aprofundado.

O presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria ( CNI ), Alexandre Furlan , criticou duramente a Proposta de Emenda à Constituição ( PEC ) que tramita no Senado e que pretende unificar regras trabalhistas para diferentes setores da economia.

Em entrevista, Furlan afirmou que a principal falha da proposta é tentar aplicar uma regra única para realidades completamente distintas, ignorando as particularidades de cada segmento.

"Você tem indústria que trabalha de uma forma, comércio, serviço, agricultura, saúde. Cada um desses segmentos econômicos tem necessidades operacionais, níveis de produtividade e estrutura de custos muito distintos. Então, o que a gente está achando é que, na verdade, estão vendendo o gato por lebre", declarou. O dirigente também apontou que a discussão no Senado está sendo conduzida sob forte pressão política do governo e do Centrão, o que compromete a qualidade do debate.

"O tema é legítimo, mas ele não podia e não pode ser tratado da forma simplista como está sendo. Aprovar uma PEC dessa maneira, sem considerar as especificidades de cada setor, pode gerar aumento de custos e efeitos negativos no emprego", alertou. Segundo Furlan, a medida pode acelerar a migração para a informalidade, já que muitos empregadores buscarão formas de escapar das novas obrigações.

"Vai acarretar o que nós temos visto já no Brasil, que é uma migração ainda maior para a informalidade", completou. A PEC, apresentada pelo senador Rogério Marinho, tem como objetivo simplificar as relações trabalhistas e reduzir a burocracia.

No entanto, para Furlan, a proposta precisa ser ajustada para permitir adaptações conforme as circunstâncias de cada setor.

"Com essa PEC, é muito mais fácil você adaptar essas circunstâncias que são distintas. Óbvio que o objetivo deve ser sempre conciliar o bem-estar dos trabalhadores, mas com crescimento econômico e competitividade das empresas", ponderou. Ele defendeu que a reforma trabalhista deve ser feita de forma gradual e com amplo diálogo entre os setores, evitando soluções genéricas que possam prejudicar tanto empregados quanto empregadores. A CNI promete continuar acompanhando o andamento da proposta e apresentar sugestões de aperfeiçoamento





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PEC Reforma Trabalhista Alexandre Furlan CNI Informalidade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Quem Ama Cuida': veja livros em cena e (possíveis) relações com tramaNa trama de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, algumas obras passaram a se destacar nas redes sociais

Read more »

Em clima de Copa, Ministério do Trabalho pede 'cartão vermelho ao trabalho infantil' | BrasilCampanha busca defender 1,64 milhão de crianças e adolescentes vítimas no Brasil

Read more »

Kassio quer regras para uso de rede social por membros da Justiça EleitoralPresidente do TSE criou grupo de trabalho para regulamentar comportamento online de agentes públicos

Read more »

Xi Jinping e Kim Jong-Un fortalecem relações bilaterais após visita a PyongyangO presidente chinês Xi Jinping enviou carta de agradecimento a Kim Jong-Un após visita a Pyongyang, destacando a troca profunda de opiniões e acordos importantes.

Read more »