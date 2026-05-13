Presidente da OAB homenageia advogado-geral em cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques

Durante a cerimônia de posse do ministro Kassio Nunes Marques no TSE, o presidente da OAB, Beto Simonetti, homenageou o advogado-geral da União, Jorge Messias. O público presente no plenário apoiou a construção da amizade entre Messias e a advocacia brasileira, após uma menção feita por Simonetti no discurso.
Após a menção, o público presente no plenário aplaudiu, interpretando-o como apoio a Messias, cujo nome indicado pelo presidente Lula para uma sede no STF foi rejeitado pelo Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não acompanhou os aplausos. Governistas atribuíram a Alcolumbre parte da articulação política que resultou na rejeição da indicação do AGU ao Supremo. Além de Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do STF, Edson Fachin, também permaneceram silenciosos. Lula aplaudiu brevemente, evidenciando um distanciamento entre os dois
Justiça Política Presidência Do TSE Cerimônia De Posse Ordem Dos Advogados Do Brasil Advogado-Geral Da União Jorge Messias Presidência Do Senado Planalto Senado Presidência Do STF Edson Fachin Presidência Da Câmara Hugo Motta Aplaudido
